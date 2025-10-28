Hà Nội đón hơn 28 triệu lượt du khách trong 10 tháng năm 2025

(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, 10 tháng đầu năm 2025, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 28,22 triệu lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó có 6,17 triệu lượt khách du khách quốc tế, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tháng 10/2025, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,27 triệu lượt khách, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 695 nghìn lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 490 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 1,58 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9,93 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự kiến 10 tháng đầu năm 2025, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 28,22 triệu lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 6,17 triệu lượt khách, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 4,35 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 22,05 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 108,22 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 10/2025, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 59,9% tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Về số lượng cơ sở lưu trú du lịch, Hà Nội hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với 71.256 phòng; trong đó có 85 khách sạn, khu căn hộ trong thời hạn xếp hạng từ 1 đến 5 sao với tổng số 11.965 phòng. Cụ thể, có 23 khách sạn và 7 khu căn hộ xếp hạng 5 sao; 16 khách sạn và 1 khu căn hộ xếp hạng 4 sao; 12 khách sạn 3 sao; 14 khách sạn 2 sao và 12 khách sạn 1 sao. Số cơ sở lưu trú du lịch chưa đăng ký xếp hạng là 3.676 cơ sở lưu trú với 59.291 phòng.

Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, trên địa bàn Hà Nội hiện có 58 cơ sở kinh doanh dịch vụ đang trong thời hạn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Trong đó có 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 9 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phuc vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

Tính đến ngày 20/10/2025, trên địa bàn Hà Nội có 2.101 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 586 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 32 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch, 7 văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài; 6.817 hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 2.598 hướng dẫn viên du lịch nội địa và 158 hướng dẫn viên du lịch tại điểm đang hoạt động.

Trong tháng 10/2025, Sở Du lịch Hà Nội đã nhận 325 hồ sơ, đã giải quyết xong 280 hồ sơ, 45 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Thẩm định 438 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch trong đó gồm: 270 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 168 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; 22 hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại, chấm dứt hoạt động giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Nhằm tiếp tục đà tăng trưởng du khách, đặc biệt là khách quốc tế, tháng 11/2025, Sở Du lịch Hà Nội sẽ trình UBND TP. Hà Nội xem xét phê duyệt Đề án đổi mới mô hình tổ chức, phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương), Hà Nội.

Đồng thời, tổ chức chương trình khảo sát và làm việc với UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội về "Công tác phối hợp phát triển du lịch trên địa bàn các xã, phường".

Cùng với đó, Sở sẽ tổ chức các chương trình khảo sát kết nối các điểm đến du lịch của các phường, xã với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng điểm đến du lịch năm 2025. Tổ chức Festival Thu Hà Nội và Festival Áo Dài năm 2025.

Sở Du lịch Hà Nội cũng sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kế hoạch xây dựng các sản phẩm du lịch: Kế hoạch triển khai xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn tại xã Bát Tràng và xã Ứng Thiên, TP. Hà Nội

Song song với đó là triển khai Kế hoạch Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm đêm tại điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc, xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội giai đoạn 1 (năm 2025). Và triển khai Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Yên Xuân, TP. Hà Nội (giai đoạn I năm 2025).