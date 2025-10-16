Vũng Tàu lần đầu được vinh danh Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á

(Ngày Nay) - Việc được vinh danh Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á không chỉ khẳng định thương hiệu du lịch biển Vũng Tàu mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp.

Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) lần đầu tiên được xướng tên trong "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á" tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và Châu Đại Dương năm 2025 diễn ra tối 13/10, tại Hong Kong (Trung Quốc),

Hạng mục này tôn vinh những đô thị ven biển có sức hút đặc biệt với du khách nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Việc Vũng Tàu được vinh danh cho thấy nỗ lực đầu tư hạ tầng, làm sạch bãi biển, nâng cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm du khách của địa phương trong nhiều năm qua.

Năm 2025, Vũng Tàu đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân hoàn thành và đưa vào sử dụng. Toàn bộ khu vực Bãi Sau được quy hoạch, cải tạo đồng bộ, tạo không gian nghỉ dưỡng và vui chơi hiện đại, phục vụ người dân và du khách.

Việc được ghi danh tại World Travel Awards 2025 không chỉ khẳng định thương hiệu du lịch biển Vũng Tàu trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp trong thời gian tới.

Phường ven biển Vũng Tàu là địa chỉ du lịch, tham quan nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn bởi không gian thoáng mát, cảnh quan ven biển thơ mộng, nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Phường Vũng Tàu hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây. Phường sở hữu hệ sinh thái du lịch toàn diện hiếm có: biển, núi, di tích, ẩm thực và văn hóa.

Các điểm đến du lịch như Bãi Trước, Bãi Sau, Núi Nhỏ, Núi Lớn, tượng Chúa Kitô, ngọn Hải đăng, Mũi Nghinh Phong... đã định hình thương hiệu du lịch đặc sắc cho phường Vũng Tàu.

Đặc biệt, mới đây, vào đúng dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, công trình Quảng trường Tam Thắng với điểm nhấn Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu được hoàn thành đã góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho không gian đô thị ven biển này.

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 vừa qua, phường Vũng Tàu đón trên 230.000 lượt du khách đến tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng, khẳng định thế mạnh kinh tế du lịch-dịch vụ của đô thị ven biển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã đề ra ba khâu đột phá quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng phường Vũng Tàu “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện”.

Với lợi thế đặc thù, vừa có biển, có núi, có rừng cảnh quan đô thị, vừa sở hữu nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, phường Vũng Tàu được xác định là một trong những địa phương quan trọng trên tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đặt quyết tâm xây dựng đô thị du lịch thông minh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thương mại, nghỉ dưỡng để đưa Vũng Tàu sánh vai với nhiều thành phố du lịch nổi tiếng trong khu vực.

Nếu như cách đây một thập kỷ, nhiều người vẫn coi Vũng Tàu là điểm đến ngắn ngày, chủ yếu để tắm biển và ăn hải sản, thì nay hình ảnh ấy đang dần thay đổi.

Du khách đến Vũng Tàu giờ có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng hơn, từ dạo bộ trên đại lộ Thùy Vân, tham quan Tháp Tam Thắng, tham gia sự kiện cộng đồng, thưởng thức ẩm thực địa phương, đến du lịch sinh thái, leo núi hay tham quan các di tích văn hóa-lịch sử.

Trong mắt du khách quốc tế, Vũng Tàu cũng đang dần khẳng định sức hút mới: Một đô thị biển hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa bản địa.

Những bước đi táo bạo trong chỉnh trang hạ tầng, kiến tạo biểu tượng và nâng cấp dịch vụ chỉ là khởi đầu. Để Vũng Tàu thực sự trở thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế, địa phương cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm du lịch chất lượng cao; phát triển mô hình du lịch xanh, thông minh, bền vững.

Địa phương kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, y tế, thể thao biển; Tăng cường quảng bá hình ảnh trên thị trường quốc tế, kết nối tour tuyến với các đô thị lớn trong khu vực.

Với khát vọng vươn tầm và sự đồng lòng của chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp, một Vũng Tàu hiện đại, văn minh, thân thiện chắc chắn sẽ không còn là viễn cảnh xa vời. Trong tương lai gần, khi nhắc đến du lịch biển Đông Nam Á, du khách quốc tế sẽ nhớ ngay đến Vũng Tàu - đô thị biển đầy sức sống, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.