Hà Nội ghi nhận gần 400 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

(Ngày Nay) - Dịch sốt xuất huyến đang gia tăng, Hà Nội ghi nhận thêm 392 ca mắc sốt xuất huyết, thêm 12 ổ dịch trong tuần qua.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 17-24/10, Hà Nội ghi nhận 392 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 104 phường, xã; trong đó có một số khu vực có số mắc cao như: Dân Hòa (18 ca), Thanh Oai (15 ca), Hòa Xá (12 ca), Tây Hồ (11 ca), Hồng Sơn (10 ca), Từ Liêm (10 ca)… số ca mắc tăng 38 ca so với tuần trước đó (tuần trước đó là 354 ca). Trong tuần, trên địa bàn Thành phố cũng ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 3.808 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong; số mắc giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm ngoái là 5.065). Cộng dồn năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận 192 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, tuy số ca mắc sốt xuất huyết thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoài, nhưng dịch hiện đang có xu hướng tăng trong giai đoạn hiện nay, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại 4 khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết như: Xã Hồng Sơn, xã Tiến Thắng, xã Bồ Đề, xã Dân Hòa.

Theo CDC Hà Nội, trong tuần tới, các trạm Y tế phường xã tiếp tục giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Các đơn vị thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời. Đồng thời, triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.

CDC Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị triển khai giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại các xã: Hòa Xá, Thường Tín, Tây Mỗ, Quảng Oai; tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhằm phát hiện sớm các ca mắc nghi mắc/mắc bệnh dịch, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời.