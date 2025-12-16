Hà Nội giám sát các trường hợp liệt mềm trước nguy cơ bệnh bại liệt xâm nhập

(Ngày Nay) - Bên cạnh kiểm soát các dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... trước nguy cơ dịch bệnh bại liệt xâm nhập đã hiện hữu, Hà Nội đưa nội dung giám sát các ca liệt mềm nghi bại liệt để kiểm soát dịch bệnh.

Thông tin về tình hình các dịch bàn Hà Nội hiện nay, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC) Hà Nội cho biết: Trong tuần qua, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đã có xu hướng giảm khi toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã, giảm 45 trường hợp so với tuần trước đó (tuần trước đó là 165 ca). Trong tuần, Thành phố cũng ghi nhận thêm 2 ổ dịch sốt xuất huyết mới; hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Như vậy, cộng dồn năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận 6.262 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong (số mắc giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024).

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 76 ca mắc tay chân miệng tại 42 phường, xã; một số địa phương có ca bệnh như: Thiên Lộc, Sơn Tây, Yên Lãng, Đại Mỗ, Khương Đình, Đan Phượng… Cộng dồn năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận 6.015 trường hợp mắc tay chân miệng, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024; hầu hết là ca bệnh tản phát.

Hà Nội cũng vẫn rải rác ghi nhận các ca mắc sởi; trong tuần qua đã có thêm 11 trường hợp mắc sởi tại 11 phường, xã; từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận tổng số 4.484 trường hợp mắc sởi, 1 ca tử vong, số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024, Hà Nội chỉ có 209 ca sởi).

Trước tình hình một số dịch bệnh vẫn còn ghi nhận rải rác ca mắc, cộng với cảnh báo nguy cơ xâm nhập dịch bệnh bại liệt vào trong nước, ngành Y tế Hà Nội đang tăng cường các hoạt động giám sát, xử lý các dịch bệnh.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, Sở đã đề nghị các phường, xã, các ban, ngành liên quan như Giáo dục, Xây dựng, Văn hóa... tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch chủ động tại các công trường xây dựng, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Phối hợp, thông báo ngay cho ngành Y tế các trường hợp bệnh nhân mắc, nghi mắc dịch bệnh truyền nhiễm.

Các Trạm Y tế phường, xã tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh: sốt xuất huyết, cúm mùa, bệnh sởi, bệnh dại… Đặc biệt, Sở yêu cầu các cơ sở y tế giám sát các trường hợp bị liệt mềm cấp nghi bệnh bại liệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội.

Đồng thời, Hà Nội cũng tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định, chú trọng các dịch bệnh hay gặp trong thời điểm hiện tại như: Sởi, thủy đậu, cúm… kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng; giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi tại địa phương; tổ chức điều tra, khoanh vùng xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch. Đồng thời, thường xuyên giám sát các yếu tố nguy cơ tại địa phương để triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đảm bảo đầy đủ các loại hóa chất, vật tư, thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch (hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy và máy phun hóa chất diệt muỗi để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, hóa chất khử khuẩn…); bố trí đầy đủ, sẵn sàng kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. Rà soát, đánh giá các hoạt động đã triển khai, trên cơ sở đó chủ động dự kiến Kế hoạch hoạt động phòng chống dịch năm 2026 tại địa phương đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Cùng với đó là công tác đẩy mạnh truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.