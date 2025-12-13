Hà Nội gỡ các “điểm nghẽn”, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị

(Ngày Nay) - Ngày 13/12, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn", lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Hà Nội gỡ các “điểm nghẽn”, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị

Với tinh thần "Không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp - làm đến đâu gọn đến đó", đợt ra quân này tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ…

Ghi nhận tại phường Hồng Hà (Hà Nội), ngay từ sáng sớm, lễ ra quân được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng trong hệ thống chính trị và đại diện các tổ dân phố. Phát biểu phát động, lãnh đạo UBND phường Hồng Hà nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa trực tiếp đối với diện mạo đô thị và chất lượng sống của nhân dân. Đợt cao điểm lần này yêu cầu triển khai theo phương châm "rõ người - rõ việc - rõ địa bàn - rõ tiến độ - rõ kết quả", không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh hình thức. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt xuống địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm phổ biến và tồn tại kéo dài như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; biển hiệu, mái che, mái vẩy, bục bệ sai quy định; các điểm trông giữ phương tiện trái phép; tình trạng tập kết rác không đúng nơi, đúng giờ.

Ông Phạm Văn Dũng (người dân phường Hồng Hà) chia sẻ: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, tất cả sẽ dọn vào trong nhà, đảm bảo vỉa hè, con phố gọn gàng sạch đẹp. Thứ 6 hàng tuần, chúng tôi cũng thường tổ chức dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Người dân chấp hành nghiêm chỉnh, tuyến phố xanh sạch đẹp thì chúng tôi rất mừng".

Khẳng định các hộ kinh doanh trên địa bàn phường sẽ tuân thủ nghiêm túc chủ trương của thành phố, ông Dương Toàn Thắng, chủ hộ kinh doanh tại Tứ Liên, phường Hồng Hà nói: "Phường Hồng Hà đã có chủ trương, người dân chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng tôi sẽ bày bán trong nhà, không ra vỉa hè. Tất cả toàn bộ như thế thì vỉa hè sẽ đẹp, sạch và gọn gàng hơn".

Cùng thời điểm, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) huy động lực lượng lớn, ra quân đồng loạt từ sớm 13/12. Đúng 7 giờ sáng, các lực lượng tập trung tại khu vực Tượng đài Công an nhân dân, đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn.

Tham gia lễ phát động gồm các lực lượng như: Công an phường, các phòng chuyên môn, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng đơn vị vệ sinh môi trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, hội viên được phân công cụ thể theo từng tuyến phố, từng nhóm nhiệm vụ, bảo đảm triển khai đồng bộ, liên tục.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, phường Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền lưu động bằng loa kéo, thư ngỏ và bản cam kết đến từng hộ kinh doanh, hộ dân, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, coi đây là giải pháp căn cơ để ngăn ngừa tái vi phạm. Điểm chung trong đợt ra quân của hai phường là không dừng lại ở việc giải tỏa, xử lý vi phạm tức thời, mà đặt mục tiêu duy trì bền vững, phòng ngừa tái vi phạm. Các kế hoạch đều xác định rõ lộ trình: từ tuyên truyền, sắp xếp, chỉnh trang ban đầu đến tổng kiểm tra, xử lý dứt điểm và duy trì thường xuyên bằng tuần tra, giám sát, ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý trật tự đô thị được nhấn mạnh, như tăng cường camera giám sát, tiếp nhận phản ánh của người dân qua nền tảng số, tiến tới xử lý vi phạm bằng hình ảnh, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đô thị. Hướng tới đô thị "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh".

Cũng trong ngày 13/12, chính quyền phường Vĩnh Tuy cùng với đại diện cán bộ cơ sở tổ dân phố nơi có tuyến phố ra quân trọng điểm nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân chấp hành và giữ gìn an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Ngoài ra, Ban chỉ đạo 197 phường Vĩnh Tuy còn bố trí lực lượng cắm chốt tại các tuyến phố trọng điểm, các điểm phức tạp để chống tái vi phạm. Công tác triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn phường Vĩnh Tuy diễn ra nghiêm túc, đồng bộ, hòa vào mục tiêu xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị đáp ứng các tiêu chí theo Kế hoạch thành phố Hà Nội đề ra.

Đợt ra quân này của các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ là hoạt động hành chính thường kỳ, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị từ cơ sở. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Hà Nội kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, trật tự, kỷ cương, vì lợi ích thiết thực của cộng đồng dân cư.

PV
Hà Nội kỷ cương đô thị trật tự xã hội

