Chào năm mới 2026: Hà Nội của tiếp nối, bứt phá và vươn xa

(Ngày Nay) - Những ngày cuối năm 2025, Hà Nội như hối hả hơn để cán đích một năm tăng tốc và tràn ngập cảm xúc.

Không khí chào đón năm mới 2026 lan tỏa trên các không gian công cộng với hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc như: Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026, chương trình bắn pháo hoa…, tạo nên một Hà Nội vừa lắng đọng vừa sôi động trong thời khắc chuyển giao. Khép lại 12 tháng với nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa, du lịch và xã hội, Thủ đô đã vượt qua không ít thách thức để giữ vững nhịp phát triển ổn định, hướng về năm mới với khát vọng bứt phá và vươn xa.

Đêm 31/12, người dân Thủ đô và du khách quốc tế háo hức chờ đợi thời khắc thiêng liêng với màn bắn pháo hoa tại 5 điểm bắn, 6 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, chào đón năm mới, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới bình an, thuận lợi.

Trong những khách du lịch ngắm cảnh, chụp ảnh tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chị Rio Sega (du khách Tokyo, Nhật Bản) chia sẻ: "Lần đầu đến Việt Nam du lịch, tôi cảm thấy thật sự ấn tượng. Thủ đô của các bạn thật cổ kính nhưng cũng rất năng động giống như Tokyo vậy. Tôi thích những trải nghiệm ở phố cổ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long hay không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Tôi đang háo hức chờ xem màn pháo hoa mừng năm mới 2026 của các bạn. Chúc năm mới an lành và nhiều niềm vui đến với mọi người”.

Nhìn lại năm 2025, nhiều người dân Thủ đô ấn tượng với những chuyển biến trong phát triển hạ tầng giao thông và đô thị của thành phố. Việc Hà Nội đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng được xem là dấu mốc chưa từng có, mở ra không gian phát triển mới và thúc đẩy kết nối hai bờ sông. Đáng chú ý, toàn bộ 7 dự án đều sử dụng vốn trong nước, không phụ thuộc vào vốn ODA như trước, trong đó 4 cây cầu Tứ Liên, Vân Phúc, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo được xây dựng hoàn toàn bằng vốn ngân sách thành phố với quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

“Trước đây, mỗi lần sang Đông Anh vừa xa vừa vất vả, nay thấy thành phố làm cùng lúc nhiều cây cầu, người dân chúng tôi thực sự kỳ vọng giao thông sẽ thông thoáng hơn, cơ hội phát triển cũng rộng mở hơn”, ông Nguyễn Xuân Đào, một người dân xã Đông Anh bày tỏ.

Song song với hạ tầng giao thông, diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng cũng hứa hẹn mang lại thay đổi đột phá nhờ hàng loạt dự án lớn vừa được khởi công hoặc đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khởi công sáng 19/12, dự án thành phố thông minh khởi công ngày 19/8, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia đã khánh thành đưa vào sử dụng, khu đô thị Vinhomes Global Gate đã bắt đầu bàn giao nhà cho cư dân…

Theo bà Đoàn Thanh Mai (quận Đống Đa): “Hà Nội vừa được mở rộng về không gian cùng với nâng cao chất lượng sống, cảnh quan và văn hóa, điều này tạo cảm giác rất khác so với vài năm trước. Chính vì vậy, tôi quyết định “sang sông” xây nhà tại xã Đông Anh và dự định sẽ chuyển sang đây ở sớm”.

Còn anh Nguyễn Vũ (phường Tây Hồ) cho biết, việc thành phố triển khai đại lộ cảnh quan, chỉnh trang đô thị ven sông khiến người dân vừa mừng vừa lo. Mừng vì khu vực được quan tâm đầu tư, song cũng băn khoăn về khả năng di dời nhà ở và việc bảo tồn làng nghề trồng đào - nguồn sinh kế của nhiều hộ dân, gắn với bản sắc Thủ đô.

Năm 2025, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm cũng đạt những chuyển biến rõ nét. Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện của ngành cho thấy sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động từ Trung ương đến địa phương. Văn hóa ngày càng được đặt đúng vị trí là nền tảng tinh thần của xã hội; công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí - truyền thông phát triển đồng bộ; chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Những sự kiện lớn trong năm, trong đó có dấu ấn A80 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế về một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

Du lịch phát triển bứt phá, phát huy vai trò Thành phố sáng tạo và Trung tâm công nghiệp văn hóa trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của thành phố Hà Nội năm 2025. Ngành Du lịch tạo điểm nhấn với bộ 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu, trải rộng từ di sản - lịch sử, sinh thái - nghỉ dưỡng, nghệ thuật - sáng tạo, kinh tế đêm, đến nông nghiệp - làng nghề, tạo dấu ấn riêng góp phần đưa du lịch Hà Nội bứt phá lập kỷ lục với 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 21,5% so với năm trước. Công nghiệp văn hóa Thủ đô tiếp tục trở thành điểm sáng với chuỗi sự kiện có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm qua.

Hà Nội và các đơn vị trung ương đã tổ chức hàng loạt sự kiện: hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”, “Hà Nội - sáng mãi khát vọng Việt Nam”, “Vang mãi khúc khải hoàn”, “Tự hào là người Việt Nam”, Festival Thăng Long - Hà Nội… Hà Nội ghi dấu ấn tiên phong, xuất sắc trong các hoạt động thể thao phản ánh chất lượng lực lượng vận động viên cũng như chiều sâu đào tạo và sự ổn định của các môn thể thao thế mạnh của Hà Nội.

Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững. Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Với khối lượng công việc đồ sộ của năm 2025, Hà Nội cho thấy một tinh thần điều hành quyết liệt và chủ động hơn, thể hiện qua những quyết sách mạnh về cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền, vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố tập trung khơi thông các nguồn lực cho đầu tư, ưu tiên hạ tầng chiến lược, đồng thời coi văn hóa và con người là động lực phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, khép lại năm 2025, Thủ đô hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch; phương thức điều hành có chuyển biến rõ rệt theo hướng quyết liệt, thực chất. Bước sang năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, tiếp tục ưu tiên hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong không khí rộn ràng của ngày cuối năm, Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa năm mới với niềm tin, khát vọng và quyết tâm bứt phá. Hà Nội của tương lai không chỉ là một đô thị đang tăng tốc, mà là nơi hội tụ của những kỳ vọng bình dị nhưng bền bỉ. Đó chính là nguồn năng lượng sâu xa để Thủ đô tự tin bước vào năm mới - năm của tiếp nối, bứt phá và vươn xa.