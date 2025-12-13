Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(Ngày Nay) - Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) đã tổ chức hội nghị chuyên đề họp bàn, cho ý kiến và thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, bí thư đảng ủy các phường, xã…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin, sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, ngày 12/12/2025, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là những cơ sở chính trị và pháp lý rất quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Ủy ban nhân dân, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa, quyết nghị những nội dung cần thiết để Nghị quyết số 258/2025/QH15 phục vụ ngay những dự án động lực chiến lược của thành phố, cũng như đảm bảo hành lang thể chế, pháp lý thông suốt, vượt trội cho sự phát triển bứt tốc của thành phố trong thời gian tới.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng, được định hướng trở thành động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, với quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Mục tiêu của dự án là hình thành một quần thể đô thị thể thao đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) hay Thế vận hội Olympic.

Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính: Phân khu A: Phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông kết nối. Phân khu B: Phát triển đô thị thể thao, dịch vụ gắn liền với Khu liên hợp thể thao và Sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu C và D: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao.

Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2035.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án đầu tư có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, tạo sức bật phát triển mạnh mẽ hạ tầng, kinh tế, đô thị của Thủ đô và vì mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên khu vực dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường của thành phố Hà Nội. Trong đó phía Hữu Hồng đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô dự án gồm: dự án đầu tư hữu ngạn sông Hồng, gồm các thành phần: Trục đại lộ giao thông, cảnh quan dài 44,82km; 4 khu Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô 1.004ha; Kè sông dài khoảng 30km. Dự án đầu tư tả ngạn sông Hồng, gồm các thành phần: Trục đại lộ giao thông, cảnh quan dài 35,78km; 4 Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô 2.250ha; Kè sông dài khoảng 30km.

Bên cạnh đó còn có dự án đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng, sẽ kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố tới đây sẽ được triển khai theo hình thức Metro đi ngầm. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đầu tư tổng thể khoảng 855.000 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic và Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến được khởi công đồng bộ, đồng thời với các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số...