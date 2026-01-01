Thủ tướng: Tổ chức Tết Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Chỉ thị nêu năm 2025 kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ và thương mại; yếu tố bất ổn chính trị vẫn tiếp tục kéo dài với các cuộc xung đột quân sự tại một số quốc gia, khu vực; chính sách thương mại Hoa Kỳ đã ảnh hưởng sâu sắc đến các quốc gia, khu vực và Việt Nam.
Trong nước, kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong nửa cuối năm 2025, tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ" hiếm thấy, gây ra lũ lụt vượt mức lịch sử trên diện rộng, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội.
Trong bối cảnh đó, chúng ta vừa tập trung chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với tình hình, phòng, chống thiên tai, bão lũ, vừa triển khai các công việc thường xuyên, giải quyết những vấn đề tồn đọng, đồng thời xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy và nhiều chủ trương, quyết sách lớn, mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước.
Để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây.
Bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý; phối hợp, chỉ đạo các địa phương triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa.
Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán, có kế hoạch bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
|Người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh mua hàng hóa. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó, tập trung kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương mại điện tử, niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu gia tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường vận chuyển, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại khác.
Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị chuẩn bị phương án vận hành hệ thống điện an toàn, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động chỉ đạo, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật về cạnh tranh; phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin kịp thời, đầy đủ các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.
Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá những vấn đề phát sinh, gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá và ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm thường có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết (như chất nổ, pháo, vũ khí, thuốc lá điện tử; hàng hóa vi phạm môi trường; các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, gạo, thực phẩm...).
Theo dõi sát diễn biến, tình hình, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các bộ, cơ quan, địa phương tham mưu các giải pháp, chính sách điều hành linh hoạt, hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2 năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.
Bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác theo dõi, tuyên truyền, vận động, phổ biến cho người dân phương pháp, kỹ thuật phòng chống rét đậm, rét hại; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, các loại hình thiên tai, cung cấp kịp thời các thông tin thời tiết nguy hiểm, bất thường, nhất là rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn… bảo đảm sức khỏe cho người dân, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông, đê biển; vận hành hợp lý, hiệu quả các công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.
Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 và phòng, chống dịch bệnh; cảnh báo sớm, xây dựng các phương án, kịch bản, cung cấp thông tin đại chúng kịp thời để nhân dân nắm bắt, chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra; chủ động chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, cây, con giống… bảo đảm ổn định sản xuất.
Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống, chữa cháy rừng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác lâm sản, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm trái phép; chủ động các biện pháp hỗ trợ ngư dân phòng tránh rủi ro, yên tâm vươn khơi bám biển, tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản đúng quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế.
Bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không khí, nguồn nước sinh hoạt. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.
Tiếp tục duy trì vận hành liên tục, hiệu quả các hệ thống, công trình xử lý chất thải, đảm bảo xử lý đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; kiểm soát, giám sát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các nguồn thải lớn (các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất…).
Theo dõi, quan trắc, giám sát thường xuyên và có phương án ứng phó kịp thời ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và sự cố môi trường; thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ rác thải tại các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan phát động phong trào Tết trồng cây và toàn dân bảo vệ môi trường với kế hoạch cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông Xuân, trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm như cúm, sởi, sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa… và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ cao xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam; chủ động tăng cường giám sát tại cửa khẩu, trong cộng đồng và các cơ sở y tế để phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời và xử lý triệt để dịch bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát, lây lan và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.
Tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện ứng trực 24/24. Chủ động các phương án về nhân lực, thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế bảo đảm công tác khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh trong dịp Tết, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.
Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, dự trữ thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được cấp phép lưu hành và các trường hợp vi phạm quy định về quản lý giá thuốc.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm để nâng cao ý thức của cộng đồng. Tăng cường thực hiện công tác giám sát nguy cơ để phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.
Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải; phối hợp lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.
Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…) khu vực tổ chức Lễ hội Xuân; yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, tại các đường ngang đường sắt, thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe kinh doanh vận tải vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn.
Phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng mặt đường, hưu hỏng do thiên tai, lụt bão; giải quyết, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết.
|Sinh viên háo hức lên các chuyến xe về quê đón Tết.