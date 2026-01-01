Bộ Ngoại giao họp triển khai công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Để làm tốt công tác phục vụ Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung yêu cầu các đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp.
Ngày 31/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp về triển khai công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, các chính đảng, đối tác và bạn bè của Việt Nam. Bộ Ngoại giao xác định việc chuẩn bị và phục vụ Đại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của Bộ.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chỉ đạo các đơn vị cần coi công tác phục vụ Đại hội XIV không chỉ góp phần bảo đảm thành công chung của sự kiện trọng đại này, mà còn nhằm truyền tải đầy đủ, kịp thời thông điệp về đường lối, tầm nhìn và quyết tâm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Để làm tốt công tác phục vụ Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung yêu cầu các đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XIV hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó tiếp tục chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp khách quốc tế, cung cấp thông tin về Đại hội XIV tới các chính đảng, các nước, các tổ chức quốc tế, báo chí nước ngoài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung giao các đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường phối hợp với với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí chủ chốt, trong đó có các cơ quan báo chí có cơ quan thường trú ở các nước, báo chí quốc tế; đồng thời rà soát kỹ lưỡng công tác lễ tân, hậu cần, bảo đảm thống nhất, trang trọng, an toàn, đúng quy định.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai.

Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Trọng tâm là việc xây dựng các nội dung thông tin đối ngoại, tài liệu giới thiệu về Đại hội tới cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng các kế hoạch hỗ trợ phóng viên nước ngoài vào tham dự, đưa tin Đại hội và công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Đại hội.

PV
Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Lê Hoài Trung Đại hội Đảng

