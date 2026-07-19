Hà Nội: Phát động cuộc thi thiết kế "đánh thức" không gian đô thị

(Ngày Nay) -Ngày 18/7, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) tổ chức khởi động Chương trình Phát triển Hạ tầng Sáng tạo và phát động Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề “Hà Nội: Đánh thức không gian đô thị”.
Một góc của không gian sáng tạo Đoài Creative tại Làng cổ Đường Lâm.
Chương trình nhằm kết nối các nguồn lực xã hội, tìm kiếm ý tưởng mới để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái không gian sáng tạo của Thủ đô, góp phần phát huy vai trò của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Tại lễ phát động, Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng sau gần 7 năm Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, nhiều không gian sáng tạo vẫn hoạt động rời rạc, trong khi nhiều di sản công nghiệp, nhà máy cũ, làng nghề và không gian công cộng còn chưa được khai thác hiệu quả. Theo ông, cuộc thi không chỉ tìm kiếm những phương án thiết kế lý tưởng mà hướng đến các giải pháp khả thi, có thể vận hành bền vững, tạo giá trị cho cộng đồng.
Ông Hoàng Thúc Hào nhấn mạnh, tư duy liên ngành là yêu cầu cốt lõi của cuộc thi. Các phương án cần kết hợp giữa bảo tồn và thích ứng sáng tạo, đưa cộng đồng vào trung tâm của quá trình thiết kế, đồng thời đề xuất được mô hình quản trị, cơ chế tài chính và hợp tác phù hợp để không gian sáng tạo có thể tự vận hành, phát triển lâu dài.
Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, dành cho kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng sáng tạo. Người dự thi có thể đăng ký theo nhóm chuyên nghiệp hoặc bán chuyên, lựa chọn địa điểm nghiên cứu và tham gia ở ba hạng mục gồm: hạ tầng thúc đẩy sáng tạo; chuyển đổi các công trình chuyển đổi chức năng thành không gian sáng tạo; bảo tồn và phát huy không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống. Những ý tưởng có tính khả thi sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các địa phương nghiên cứu, thí điểm triển khai trong quá trình chỉnh trang, cải tạo không gian công cộng và phát triển công nghiệp văn hóa.
Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã công bố nhiệm vụ thiết kế, các địa điểm gợi ý, quy chế, tiêu chí đánh giá và tiến độ của cuộc thi, đồng thời trao đổi trực tiếp với các đơn vị, nhóm tác giả và cộng đồng quan tâm.
Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra tọa đàm “Nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội - Từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo”, giới thiệu dự án “Ngỡ ngàng Hà Nội” với định hướng xây dựng mạng lưới các điểm nghệ thuật công cộng tại nhiều không gian của thành phố, từ khu phố cổ, chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu đến gầm cầu, bãi giữa sông Hồng và các khu tập thể cũ.
Thông qua Chương trình Phát triển Hạ tầng Sáng tạo, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo nền tảng để các ý tưởng sáng tạo không chỉ hiện diện trong thời gian diễn ra lễ hội mà tiếp tục được kết nối nguồn lực, triển khai thực tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững cho Thủ đô.
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