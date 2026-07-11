Thêm một không gian mới trải nghiệm nghệ thuật truyền thống giữa lòng Hà Nội

(Ngày Nay) - Tối 10/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự gặp gỡ của xẩm, ca trù, múa rối nước đã được trình diễn tại không gian CADAO Collective, Hà Nội, mang đến hành trình thú vị khám phá những di sản nghệ thuật đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ.

Nếu xẩm gợi lên một Hà Nội của đời sống và tinh thần phố thị, ca trù đại diện cho nét thanh lịch, tinh tế và chiều sâu tri thức, thì múa rối nước lại tái hiện một Hà Nội của lễ hội, huyền tích và văn hóa dân gian. Đó là lý do ba loại hình nghệ thuật truyền thống này được lựa chọn như ba mảnh ghép để vẽ lên bức tranh đa diện về văn hóa Hà Nội.

Mang theo tinh thần cách tân “New Taste of Heritage-Phong vị mới của di sản”, chương trình đưa người xem đến với hành trình nghệ thuật kết tinh những giá trị truyền thống với hơi thở đương đại.

Ở đó, khán giả được đến với “Rối Show” để thưởng thức những tương tác sân khấu đặc biệt, với các tiết mục lấy cảm hứng từ những tích trò dân gian truyền thống. Chương trình kết hợp rối nước và rối bóng, cùng phần âm nhạc đan xen giữa các làn điệu dân gian và những sáng tác mới, tạo nên cách tiếp cận mới mẻ đối với nghệ thuật truyền thống.

Không gian diễn xướng thủy đình được thiết kế và thi công hoàn toàn thủ công, kết hợp các yếu tố của kiến trúc truyền thống với ngôn ngữ thiết kế tối giản đương đại, tạo nên một không gian biểu diễn vừa mang dấu ấn di sản, vừa có điểm nhấn nghệ thuật.

Đáng chú ý, “Rối Show” gắn liền hoạt động của Phường rối Tây Hồ - phường rối thứ 6 tại nội đô. Được biết, chương trình rối sẽ được phường rối đổi mới hàng tháng, với sự nghiên cứu, sáng tạo và cố vấn của những chuyên gia như Nghệ sĩ Ưu tú Chu Lượng, Nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long; Đạo diễn, Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Quang Vân; cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ từ các phường rối cổ truyền.

Cùng với rối nước, du khách còn được “chạm” vào tâm hồn của Hà Nội cùng “Ca trù Show”. Các tiết mục được trình diễn theo lối hát hào hoa mà vẫn giữ được nét hàn lâm đặc trưng của môn nghệ thuật được coi là “không dành cho số đông”, với sự thể hiện của Nghệ sĩ Ưu tú Thúy Hòa; Kép đàn, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Khuê; Nghệ nhân trống chầu Nguyễn Quyết Thắng…

Không chỉ tạo ra không gian biểu diễn ca trù thường nhật, nơi đây còn được định hướng sẽ trở thành nơi đào tạo nghệ nhân, nghệ sĩ và thế hệ ca nương mới, tạo nên không gian thực hành và tiếp nối nghệ thuật ca trù.

Hành trình trải nghiệm nghệ thuật còn đưa du khách đến với “Xẩm Show”. Khán giả được thưởng thức các làn điệu xẩm qua các tác phẩm: “Xẩm 36 phố phường”, ‘Vui nhất có chợ Đồng Xuân”, “Xẩm diêm huê”, “Mục hạ vô nhân”…, với phần trình diễn của những nghệ nhân như Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch; Thạc sĩ nghệ thuật, nghệ nhân Tạ Hạnh; nghệ sĩ Trần Koóng...

Đặc biệt, không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống, chương trình còn mở ra không gian thể nghiệm, nơi khán giả được trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các nghệ nhân gạo cội để thấu cảm những câu chuyện văn hóa đi qua nhiều thế kỷ và tận tay chạm vào những nhạc cụ góp phần làm nên những thanh âm dân tộc như đàn đáy, đàn bầu, trống chầu, nhị, phách…

Chương trình nghệ thuật kết hợp giữa “Rối Show”, “Xẩm Show”, “Ca trù Show” cũng là sản phẩm đánh dấu sự ra mắt của không gian CADAO Collective - một điểm đến mới để thưởng nghệ thuật truyền thống giữa lòng Thủ đô.

Ông Tạ Trung Dũng, Giám đốc Nghệ thuật kiêm Chủ tịch Phường rối Tây Hồ cho biết: "Tại CADAO Collective, chúng tôi hướng tới sự tiếp biến văn hóa để tạo ra điểm đến mới mẻ mang hơi thở thời đại, và tạo nên tính cộng đồng cho các hoạt động văn hóa truyền thống. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ, đồng hành mật thiết từ các nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội cùng các chuyên gia văn hóa, hành trình tiếp biến và kế thừa di sản này sẽ luôn được triển khai một cách bài bản, bền vững và tràn đầy sức sống”.

Đáng chú ý, bên cạnh các chương trình nghệ thuật, không gian còn kết hợp giới thiệu ẩm thực với các món ăn lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và sản phẩm chế biến từ nguyên liệu bản địa. Theo đơn vị tổ chức, việc kết hợp nghệ thuật với trải nghiệm ẩm thực nhằm tạo nên một hành trình khám phá văn hóa Hà Nội theo nhiều giác quan, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch văn hóa hiện nay.