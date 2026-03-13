Hà Nội: Rực rỡ sắc màu tuyên truyền bầu cử

Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả (Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.

Đặc khu Trường Sa hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI (Ngày Nay) - Sáng 14/3, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa) tổ chức tổng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh (Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam (Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á (Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Ngày Nay) - Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử (Ngày Nay) - Các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, bảo đảm công tác phòng chống dịch, giám sát dịch chặt chẽ và chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý khống chế dịch có hiệu quả.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đa tầng hướng tới tăng trưởng hai con số (Ngày Nay) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo các tổ chức tài chính cùng nhìn nhận yêu cầu cấp bách trong việc thiết lập một hệ sinh thái tài chính đa tầng.

Xung đột tại Trung Đông kéo dài có thể "phá hủy" nền kinh tế thế giới (Ngày Nay) - Iran cho biết đã sẵn sàng cho xung đột dài hạn tại Trung Đông và cảnh báo căng thẳng leo thang ở Eo biển Hormuz có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, đe dọa nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.