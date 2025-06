Hà Nội: Tập huấn về công tác bảo mật phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy

(Ngày Nay) - Sáng 20/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan Đảng, chính quyền phục vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Hà Nội cho biết: Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan Đảng, chính quyền phục vụ sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy là vấn đề rất quan trọng. Nhiệm vụ này được thành phố đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị này.

Hội nghị tập huấn truyền tải những nội dung, vấn đề cốt lõi, với 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nguy cơ, thách thức và các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn quy trình, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức, hiểu biết pháp luật về hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, trọng tâm là các hoạt động gắn với công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Chuyên đề 3: Những nội dung trọng tâm về "Bổ sung kiến thức, nội dung lưu ý về công tác văn thư - lưu trữ, bàn giao, vận chuyển, bảo vệ tài liệu chuyên môn phục vụ công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máyNhà nước.

Chuyên đề 4: Trao đổi một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chỉnh lý số hóa tài liệu và phần mềm số hóa sử dụng chung; công tác bảo mật trong quá trình sử dụng dịch vụ công của cán bộ, công chức.

Hội nghị tập huấn đã giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức nâng cao ý thức, nhận thức, nắm bắt, nhận diện các nguy cơ, hình thức làm lộ lọt bí mật nhà nước, mất an ninh, an toàn thông tin.., từ đó có kỹ năng xử lý cơ bản khi phát hiện vụ việc nếu có.