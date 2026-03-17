Hà Nội tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm thúc đẩy giao thông xanh, phát thải thấp

(Ngày Nay) - Sáng 17/3, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) phối hợp cùng Hội Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh". Sự kiện nhằm trao đổi, phân tích kinh nghiệm từ nhiều góc độc, qua đó làm rõ vai trò của việc xây dựng lộ trình phát triển dài hạn, các chính sách hỗ trợ thị trường cũng như việc đầu tư phát triển hạ tầng trong thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông phát thải thấp.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, giới chuyên gia, nhà khoa học và các bên liên quan trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng và môi trường.

Mở đầu hội thảo, bà Phạm Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội Truyền thông thành phố Hà Nội nhận định: "Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang là vấn đề nổi cộm tại nhiều đô thị lớn của Việt Nam, vì vậy việc xây dựng các chính sách giảm phát thải từ hoạt động giao thông là yêu cầu cấp thiết".

Bà Hà cũng cho rằng bên cạnh việc tăng cường giao thông công cộng, chuyển đổi sang giao thông xanh là giải pháp mang tính dài hạn và nền tảng. Trên cơ sở đó, các báo cáo chuyên đề tại hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, cung cấp thêm dữ liệu tham khảo phục vụ quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách thúc đẩy xanh hóa giao thông phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Tại sự kiện, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng như xu hướng phát triển phương tiện phát thải thấp trên thế giới, cơ chế và chính sách khuyến khích chuyển đổi phương tiện, phát triển hạ tầng cho phương tiện điện bao gồm hệ thống trạm sạc, cùng các giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đồng thời, các chuyên gia cũng phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc phối hợp giữa chính sách công nghiệp, năng lượng và giao thông nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang hệ thống giao thông xanh. Những thông tin này góp phần cung cấp góc nhìn đa chiều cho việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh của Trung Quốc do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) nghiên cứu và trình bày đã bổ sung thêm cơ sở tham khảo cho quá trình hoạch định chính sách.

Báo cáo tập trung phân tích quá trình phát triển phương tiện sử dụng năng lượng mới, hệ thống chính sách hỗ trợ thị trường và việc xây dựng hạ tầng phục vụ phương tiện điện tại Trung Quốc, đồng thời đặt trong tương quan so sánh với xu hướng chung trên thế giới.

Cụ thể, từ kinh nghiệm Trung Quốc, TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) phân tích: "Được xem là điển hình trong chuyển đổi giao thông xanh với sự phát triển mạnh mẽ của xe năng lượng mới. Thành công của Trung Quốc là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hạn, với tầm nhìn hơn 20 năm, bắt đầu từ quy hoạch tổng thể cấp quốc gia cùng lộ trình và ưu tiên rõ ràng".

Theo ông Thành, hiệu quả của chuyển đổi xanh trong giai đoạn đầu là tập trung nâng cao hiệu suất phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, sau đó chuyển dần sang phương tiện năng lượng mới, và tiến tới phát triển giao thông thông minh nhằm đạt trạng thái xanh tối ưu.

Với góc nhìn chính sách công nghiệp, bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia tư vấn của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), cho biết: "Các chính sách giao thông cần được xây dựng đồng bộ với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô, xe máy trong nước, nhằm tránh tác động tiêu cực đến năng lực sản xuất nội địa".

Dẫn chứng từ Nhật Bản và Đức cho thấy các quốc gia này duy trì sự thận trọng trong lộ trình điện hóa hoàn toàn, nhằm bảo đảm sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô, lĩnh vực đang tạo ra hàng triệu việc làm. Trong khi đó, kinh nghiệm từ Singapore gợi mở cách tiếp cận chú trọng quản lý hiệu quả việc sử dụng phương tiện thông qua hạ tầng giao thông thông minh, qua đó mang lại hiệu quả thực chất hơn so với các biện pháp hạn chế quyền sở hữu, đồng thời góp phần hạn chế biến động của thị trường.

Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh" góp phần cung cấp thêm cơ sở thông tin đa chiều cho quá trình nghiên cứu, thảo luận và hoàn thiện chính sách phát triển giao thông xanh tại Việt Nam, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững đang trở thành xu hướng chủ đạo trên phạm vi toàn cầu.