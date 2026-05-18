Quy hoạch tỉnh An Giang xem Phú Quốc là “cực tăng trưởng du lịch quốc tế”

(Ngày Nay) - Ngày 17/5, Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra thành công tại Phú Quốc, mở ra tầm nhìn phát triển mới cho địa phương sau sáp nhập. Quy hoạch xác định rõ vai trò chiến lược của Phú Quốc trong mục tiêu đưa An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.

Cơ chế đặc thù cho Phú Quốc về tài chính, đầu tư

Quy hoạch thời kỳ 2021–2030 tổ chức không gian phát triển An Giang đồng bộ, hiệu quả, dựa trên lợi thế tổng hòa biển – đảo – sông – biên giới – đô thị.

Tỉnh xác định 4 hành lang kinh tế trọng điểm và 4 trục chiến lược, tạo nền tảng cho 5 tiểu vùng kinh tế - xã hội liên kết chặt chẽ, kết nối xuyên biên giới và hướng ra Vịnh Thái Lan. Trong đó, tiểu vùng hải đảo với hạt nhân là đặc khu Phú Quốc cùng các quần đảo Thổ Châu, Kiên Hải được xem là không gian phát triển giàu tiềm năng nhất.

Phát triển xanh là định hướng xuyên suốt của An Giang trong nhiều thập kỷ, dựa trên 5 trụ cột chính gồm công nghiệp, thương mại – logistics – cửa khẩu, du lịch, kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển.

Trong đó, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông liên vùng, kết nối các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cảng biển, cảng sông và sân bay nhằm nâng cao năng lực logistics và thu hút các dự án quy mô lớn. Du lịch phát triển theo chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị gia tăng. Trong đó, Phú Quốc giữ vai trò cực tăng trưởng du lịch quốc tế, dẫn dắt thị trường du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sức khỏe và giáo dục chất lượng cao.

Đáng chú ý, kinh tế biển được xác định là trụ cột chiến lược trong tái cấu trúc không gian phát triển của tỉnh. Với lợi thế biển đảo và vị trí trên các tuyến giao thương quốc tế, Phú Quốc và Thổ Châu sẽ đóng vai trò trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và dịch vụ quốc tế của toàn vùng Tây Nam Bộ.

Để hiện thực hóa kịch bản phát triển nhanh và bền vững, lãnh đạo tỉnh xác định 4 khâu đột phá chiến lược nhằm tạo dư địa cho các cực tăng trưởng mới. Theo đó, An Giang sẽ xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội về tài chính, đầu tư, đất đai, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển và du lịch quốc tế; thí điểm các mô hình phát triển mới trong lĩnh vực kinh tế số, logistics và dịch vụ cao cấp theo cơ chế sandbox cho các khu vực có tính chất đặc biệt, nhất là Phú Quốc và Thổ Châu.

Tỉnh ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành du lịch, logistics, công nghệ và kinh tế biển; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng số, năng lượng và logistics nhằm tăng cường kết nối giữa đất liền – sông – biển – đảo.

Phú Quốc dẫn dắt phát triển kinh tế biển

Đáng chú ý, APEC được xem là “thời cơ vàng” để An Giang đẩy mạnh liên kết vùng, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh quy mô toàn cầu. Trong không gian phát triển mới, Phú Quốc được xác định là một cực phát triển chiến lược và hạt nhân lan tỏa tăng trưởng, dẫn dắt mô hình kinh tế biển – du lịch – dịch vụ quốc tế của vùng Tây Nam Bộ với ASEAN và tiểu vùng Mê Công mở rộng. Việc lựa chọn Phú Quốc là nơi tổ chức hội nghị cũng cho thấy vai trò nền tảng và vị thế trung tâm của đặc khu này trong chiến lược mở rộng không gian phát triển của An Giang.

Phú Quốc đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ nhờ làn sóng hội nhập quốc tế và hiệu ứng lan tỏa từ APEC. Sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn cùng hàng loạt dự án trọng điểm như nâng cấp cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mở rộng cảng biển, tăng cường hạ tầng kết nối, phát triển đô thị hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Việc áp dụng nhiều cơ chế đặc thù cũng mở rộng dư địa cho các mô hình phát triển mới.

Bên cạnh vai trò trung tâm du lịch biển đảo, đảo ngọc giữ vai trò mắt xích quan trọng trong hành lang kinh tế biển – biên giới – Mê Công gồm Phú Quốc – Hà Tiên – Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Đốc và các cửa khẩu quốc tế. Định hướng kết nối hành lang biển đảo Phú Quốc – Thổ Châu cũng cho thấy tham vọng mở rộng không gian phát triển về phía biển của An Giang trong dài hạn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo, để quy hoạch mở đường cho phát triển theo tinh thần kiến tạo thay vì quản lý, tỉnh cần chủ động, tích cực hơn. Quá trình phát triển cần gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian “đảo xanh – biển sạch”, đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là biến các công trình phục vụ APEC 2027 trở thành những khoản đầu tư mang tính bước đệm cho tương lai, thay vì chỉ là các công trình phục vụ ngắn hạn.

Theo đó, địa phương cần tập trung cao độ mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027; đồng thời quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn lớn đang cản trở phát triển, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nghiên cứu xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp nhằm đề xuất các cơ chế, chính sách đủ đột phá để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của An Giang trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Hội nghị, tỉnh An Giang đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng; ký hợp tác chiến lược toàn diện với 04 đơn vị và trao 24 Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án cho các nhà đầu tư chiến lược với tổng số vốn dự kiến đầu tư khoảng 1.500.000 tỷ đồng