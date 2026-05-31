Khuyến đọc tại khu dân cư: Review sách hay - Ẵm ngay giải xịn

(Ngày Nay) -Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ban Quản trị chung cư Vista Verde, phường Cát Lái tổ chức sân chơi dành cho các em thiếu nhi: hội sách và trao giải cuộc thi “Review sách hay - Ẵm ngay giải xịn”.

Được phát động từ ngày 17/4 trong lễ khai mạc thí điểm mô hình Hội sách chung cư do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với phường Cát Lái và chung cư Vista Verde tổ chức, cuộc thi “Review sách hay - Ẵm ngay giải xịn” vừa tổng kết và trao giải vào chiều tối ngày 30/5.

Cuộc thi nhằm khuyến khích thói quen đọc sách trong học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Mặc dù được phát động đúng vào thời điểm học sinh tập trung ôn thi cuối kỳ vẫn nhận được hơn 100 bài dự thi gửi về, được các thí sinh đầu tư chỉn chu cả nội dung lẫn hình thức. Những tựa sách được các bạn lựa chọn giới thiệu cho thấy thói quen đọc đa dạng thể loại, từ sách văn học đến sách kỹ năng sống.

Có 4 trường Tiểu học Mỹ Thủy, Tiểu học Lương Thế Vinh, Trung học cơ sở Lương Định Của và Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi tham gia, trong đó trường Trung học cơ sở Lương Định Của giành được nhiều giải thưởng nhất với hơn 10 thí sinh đạt giải. Ban Tổ chức đã trao 21 giải thưởng gồm: 2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Bên cạnh lễ trao giải cuộc thi, cư dân và các em thiếu nhi còn có dịp tham gia nhiều hoạt động khuyến đọc trong khuôn khổ hội sách được tổ chức ngay tại chung cư với nhiều đầu sách hay cùng các mặt hàng văn phòng phẩm phong phú. Ngoài ra, Nhà sách Phương Nam còn nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi như hướng dẫn làm móc khóa hộp cơm Bento bằng giấy cùng Cô Tiên Xanh.

Anh Trương Văn Hiệp - Trưởng Ban Quản trị chung cư Vista Verde, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi đọc bài viết cũng như xem video dự thi của các con. Từ những tác phẩm như Mưa đỏ, Hồi ức Quảng Trị đến Những tấm lòng cao cả, Cha giàu cha nghèo… đều được giới thiệu bằng những cảm xúc rất chân thật. Mong rằng những cuộc thi như thế này sẽ khích lệ thêm tinh thần đọc sách của các bạn học sinh”.

Nhà văn Phương Huyền - Đại sứ Văn hóa đọc, thành viên Ban Giám khảo đánh giá cao tinh thần tham gia của các thí sinh. “Đọc từng bài viết của các bạn mới thấy các bạn sâu sắc hơn người lớn thường nghĩ rất nhiều. Những cuốn sách các bạn lựa chọn review trong cuộc thi này cho thấy “ngăn đựng sách” của chính các bạn đã trở nên phong phú hơn, góc nhìn cũng đa dạng hơn. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng” – nhà văn Phương Huyền nhận xét.

Việc đưa hội sách về chung cư, khu dân cư là chủ trương của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Thành công bước đầu của mô hình tại chung cư Vista Verde cho thấy hiệu quả của việc huy động sự chung tay của chính quyền địa phương, Ban Quản Trị chung cư, đơn vị phát hành sách và cộng đồng cư dân trong phát triển văn hóa đọc.