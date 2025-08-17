Hơn 1.200 bộ sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ Điện Biên

(Ngày Nay) - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng 1.235 bộ sách giáo khoa trị giá 290 triệu đồng cho học sinh vùng lũ Điện Biên, giúp các em khắc phục khó khăn sau mưa lũ, sẵn sàng bước vào năm học mới 2025-2026.

Đợt mưa lũ cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều xã của tỉnh Điện Biên, trong đó nhiều trường học, thiết bị dạy học và sách vở của học sinh bị hư hỏng hoàn toàn.

Chung tay khắc phục khó khăn, chuẩn bị cho năm học mới, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 1.200 bộ sách giáo khoa cho học sinh các trường vùng lũ ở Điện Biên trong ngày 16/8.

Sau trận lũ lịch sử, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Sơ (xã Mường Luân) bị hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy học, sách vở và tài liệu của giáo viên, học sinh.

Đáng chú ý, nhiều học sinh trong trường là con em hộ nghèo, kinh tế vốn đã khó khăn, nay gia đình các em còn chịu thêm thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu do thiên tai gây ra.

Nhằm giúp các em học sinh vùng lũ có điều kiện bước vào năm học mới đang cận kề, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 1.235 bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” với tổng trị giá 290 triệu đồng cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở các xã: Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình của tỉnh Điện Biên.

Được nhận những bộ sách mới, các em học sinh bày tỏ niềm phấn khởi, thêm tự tin và háo hức chuẩn bị cho năm học mới.

Em Quàng Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 9A4, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Sơ (xã Mường Luân) cho biết, đợt lũ vừa qua, tuy gia đình em không thiệt hại về người nhưng tài sản bị ảnh hưởng nặng nề về hoa màu, vật nuôi, sách vở, đồ dùng học tập của nhà trường cũng bị cuốn trôi.

Được nhận những bộ sách giáo khoa mới, em rất vui và xúc động. Đây là món quà ý nghĩa, giúp các em thêm động lực để vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập tốt hơn.

Em Quàng Anh Tú, học sinh lớp 9A1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Sơ chia sẻ: “Đối với em, đây không chỉ là món quà về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp em thêm vững tin vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và những tấm lòng đã quan tâm, sẻ chia với học sinh vùng lũ như chúng em.”

Thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Sơ cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn bộ khuôn viên nhà trường bị ngập sâu khoảng 2,5m, khiến sách giáo khoa, vở, tài liệu cùng nhiều trang thiết bị dạy và học bị hư hỏng hoàn toàn.

Trong bối cảnh cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề, sách vở, tài liệu không thể sử dụng, trong khi đa số gia đình học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm thực sự rất ý nghĩa.

Những món quà này giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, tạo điều kiện để các em yên tâm trở lại trường ngay từ những ngày học đầu tiên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, từ ngày 31/7 đến 3/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn diện rộng, gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở các xã Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng, Na Son, Xa Dung...

Đợt thiên tai nghiêm trọng này khiến 7 học sinh tử vong; nhiều cơ sở giáo dục bị hư hỏng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa của học sinh bị cuốn trôi hoặc hư hại hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện học tập. Ước tính thiệt hại trên 8,3 tỷ đồng.

Riêng về sách giáo khoa, hàng nghìn cuốn đã bị cuốn trôi hoặc hỏng hoàn toàn. Qua rà soát có 1.235 học sinh ở 5 trường chịu ảnh hưởng nặng nhất không còn đủ sách giáo khoa cho năm học mới.

Đó là các trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Sơ 530 bộ; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân 303 bộ; Tiểu học và Trung học cơ sở Suối La 255 hộ; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tìa Dình 97 bộ; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tìa Dình 50 bộ.

Ông Trần Đăng Ninh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên chia sẻ, việc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam kịp thời tặng sách giáo khoa cho các trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai là sự hỗ trợ rất thiết thực và ý nghĩa.

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa không chỉ giúp các em học sinh có đủ sách vở để học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới 2025-2026, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia sâu sắc của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với học sinh vùng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cam kết sẽ phân bổ kịp thời, đúng đối tượng toàn bộ số sách được trao tặng, giúp các em an tâm học tập, vươn lên đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới 2025-2026.

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam hy vọng những bộ sách giáo khoa không chỉ là hành trang tri thức, mà còn là lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh nơi vùng lũ tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là với những vùng khó khăn, để mọi em nhỏ đều được học tập bình đẳng.