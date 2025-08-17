Khởi công 8 công trình giáo dục - đào tạo chào mừng 80 năm Quốc khánh

(Ngày Nay) - Hoạt động này mang lại cơ hội để địa phương cải thiện điều kiện giáo dục, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các thầy cô giáo, học sinh, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận tiện, gắn kết.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào ngày 19/8 tới, có 8 dự án trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo sẽ được khởi công, khởi động, nằm trong 250 công trình trình trọng điểm cấp quốc gia đồng loạt khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ươm mầm thế hệ nhân lực mới

Lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời 250 công trình, dự án sẽ được tổ chức tại 80 điểm cầu trên cả nước vào 9 giờ sáng 19/8/2025.

Cụ thể, 8 công trình giáo dục-đào tạo gồm: Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Thanh Thủy (Tuyên Quang); Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phục Hòa (Cao Bằng); Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Tây Giang (Đà Nẵng); Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Khuất Xá (Lạng Sơn); Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hoành Mô (Quảng Ninh); Dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa; Dự án Khối giảng đường 2C - cơ sở Long Bình Tân, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Đồng Nai); Nhà thực nghiệm đa năng - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong số 8 dự án nêu trên, có 4 dự án được lựa chọn để tổ chức điểm cầu trực tuyến gồm: Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Thanh Thuỷ (Tuyên Quang); Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phục Hòa (Cao Bằng); Dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa; Dự án Khối giảng đường 2C – cơ sở Long Bình Tân, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Đồng Nai).

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức lễ khởi công, khởi động đúng thời điểm.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cho biết: Dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa (UEH Nexus Campus Nha Trang) là phân hiệu đào tạo, nghiên cứu mới với định vị “Nơi hội tụ học giả và tri thức toàn cầu”.

Cơ sở mới sẽ đảm nhận ba nhiệm vụ chính: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của vùng; Nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp thực tiễn; Kết nối mạng lưới học giả, sinh viên, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài các ngành thế mạnh của UEH như kinh tế, luật, logistics, du lịch, quy hoạch…, UEH Nexus Campus chú trọng đào tạo, nghiên cứu, kết nối quốc tế gắn với lợi thế của Khánh Hòa và tiềm năng của vùng như: Kinh tế biển bền vững, quy hoạch không gian biển, công nghệ đại dương, vi mạch, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Với kiến trúc tối ưu-hiện đại-năng động-xanh và bền vững, UEH Nexus Campus có quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhiều khu vực dành cho nghiên cứu, sáng tạo, kết nối cộng đồng. Khu ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho 376 học viên nội trú, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận tiện, gắn kết.

Công trình lấy cảm hứng từ kiến trúc Chăm-pa, phản ánh nét văn hóa và truyền thống địa phương, đồng thời truyền cảm hứng tự hào cho thế hệ người học. Công trình dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2026, hứa hẹn trở thành điểm hội tụ tri thức, nơi ươm mầm thế hệ nhân lực mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Cải thiện điều kiện giáo dục vùng biên giới

Dự án Trường Trung học Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang là một trong những trường học được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Là xã biên giới, nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang hơn 170km, Thanh Thủy hiện còn gặp nhiều khó khăn về giao thông, cơ sở hạ tầng cũng như điều kiện phát triển kinh tế.

Mới đây, tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng Trường Trung học Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy.

Hoạt động này mang lại cơ hội để địa phương cải thiện căn bản điều kiện giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các thầy cô giáo, học sinh và nhân dân xã Thanh Thủy nói riêng, sự nghiệp giáo dục của tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Với Cao Bằng, Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phục Hòa, tại xóm Bản Mới, xã Phục Hòa dự kiến được xây dựng trên diện tích đất 6ha với 36 lớp, 1.260 học sinh, mỗi lớp tối đa 35 học sinh.

Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú Trung học cơ sở Phục Hòa Trịnh Thị Minh Hạnh cho biết: Ngôi trường đã được xây dựng khá lâu và hiện nay khu nội trú cho học sinh đã xuống cấp trầm trọng.

Mặc dù, hàng năm ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng đã bố trí kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất nhưng vẫn không đảm bảo để tăng số lượng học sinh theo yêu cầu.

Hiện trường có 8 phòng học, mỗi phòng bố trí 30 học sinh, rất chật chội, không đảm bảo bảo diện tích theo quy định. Khu nội trú của trường có 27 phòng nhưng cũng đã xuống cấp, hệ thống điện, nước, cửa sổ, mái nhà không đảm bảo sinh hoạt cho học sinh... Vì vậy, việc đầu tư một ngôi trường mới là thật sự cần thiết đối với các xã khu vực biên giới.

Tỉnh Cao Bằng đã thành lập các tổ công tác đặc biệt để kiểm tra thực địa, xác định phương án đầu tư, thiết kế, lập dự toán phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và mục tiêu giáo dục, bảo đảm tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai.