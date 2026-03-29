Hà Nội thông qua loạt quyết sách chiến lược cho nhiệm kỳ mới

(Ngày Nay) - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu rất cao trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của TW thành các quyết sách thiết thực, có tính khả thi và tạo động lực phát triển lâu dài.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại với việc thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng về tổ chức bộ máy, quy hoạch phát triển và định hướng kinh tế-xã hội, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Không chỉ kiện toàn bộ máy chính quyền sau bầu cử, kỳ họp còn thể hiện rõ tinh thần hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ khi đồng thời thông qua nhiều quyết sách có ý nghĩa chiến lược.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu đủ các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định, quy trình, với sự thống nhất cao.

Kết quả này được đánh giá là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng thuận và niềm tin của cử tri Thủ đô đối với đội ngũ lãnh đạo mới.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo phương châm “linh hoạt - hiệu quả - gần dân - vì dân,” đồng thời phát huy vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu rất cao trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương thành các quyết sách thiết thực, có tính khả thi và tạo động lực phát triển lâu dài.

Xây dựng “bộ khung” phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là việc thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây được xác định là “bộ khung phát triển” của Thành phố trong 5 năm tới.

Theo nghị quyết, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và động lực phát triển của vùng và cả nước.

Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD, kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 5 triệu tỷ đồng.

Các chỉ tiêu xã hội cũng được đặt ra với yêu cầu cao như nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên khoảng 0,88; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt từ 85% trở lên; chỉ số hạnh phúc đạt mức 9/10.

Trong lĩnh vực đô thị và môi trường, thành phố hướng tới tỷ lệ đô thị hóa 65-70%, phát triển mạnh vận tải công cộng, hoàn thành khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội và bảo đảm 100% chất thải rắn đô thị được xử lý đạt chuẩn.

Đáng chú ý, kế hoạch phát triển giai đoạn này xác định rõ định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm trụ cột.

Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao như bán dẫn, công nghệ thông tin, công nghiệp dữ liệu; đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Tại kỳ họp, các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với nội dung trình, đồng thời đề nghị làm rõ thêm các giải pháp huy động nguồn lực.

Các ý kiến nhấn mạnh cần tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, xây dựng cơ chế thu hút khu vực tư nhân, phát triển hệ sinh thái dữ liệu dùng chung nhằm bảo đảm tính khả thi của các mục tiêu.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Cùng với kế hoạch 5 năm, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua chủ trương Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Đây là quyết sách mang tính nền tảng, định hình không gian và mô hình phát triển của Thủ đô trong dài hạn.

Theo nội dung trình bày tại kỳ họp, quy hoạch xác định cấu trúc đô thị theo mô hình đa trung tâm, đa tầng, đa cực, với sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo, đóng vai trò kết nối các khu vực trong và ngoài thành phố.

Thành phố hướng tới hình thành các cực tăng trưởng mới, phát triển đô thị vệ tinh, giảm áp lực cho khu vực nội đô và tăng cường liên kết vùng.

Quy hoạch cũng thể hiện sự đổi mới về tư duy khi chuyển từ “quy hoạch hàn lâm” sang “quy hoạch hành động”, gắn chặt với các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể.

Các định hướng phát triển được cụ thể hóa theo từng giai đoạn, từ nay đến năm 2035, 2045 và tầm nhìn xa hơn, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu với chất lượng sống cao.

Một điểm nhấn quan trọng là định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (lấy giao thông công cộng làm trung tâm), phát triển không gian đa tầng, khai thác không gian ngầm, đồng thời tăng cường không gian xanh và bảo vệ môi trường.

Thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là đường sắt đô thị, nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững.

Các đại biểu cơ bản thống nhất cao với quy hoạch, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính khả thi, nhất là trong việc huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Việc gắn quy hoạch với kế hoạch đầu tư công và cơ chế giám sát được xem là yếu tố then chốt để quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, dấu ấn lớn nhất của kỳ họp không chỉ là việc kiện toàn bộ máy mà là tinh thần hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 10 nghị quyết chuyên đề quan trọng với tỷ lệ đồng thuận cao, tạo nền tảng và động lực phát triển mới cho toàn nhiệm kỳ.

Những quyết nghị được thông qua là cơ sở để thành phố chủ động bố trí nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các cấp, các ngành khẩn trương triển khai nghị quyết với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm các quyết sách tạo chuyển biến thực chất.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII vì vậy không chỉ là bước khởi đầu về tổ chức mà còn là bước khởi động chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng tạo ra những đột phá về tăng trưởng, quản trị và chất lượng sống của Thủ đô trong những năm tới.