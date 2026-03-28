Thủ đô kỳ vọng quy mô kinh tế gấp hơn 30 lần hiện nay vào năm 2065

(Ngày Nay) - TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2065, GRDP đạt khoảng 1.920 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người 95.000 USD. Với quy mô kinh tế năm 2025 khoảng 63 tỷ USD, Thủ đô dự kiến tăng hơn 30 lần sau 40 năm.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với 126 xã, phường, diện tích khoảng 3.359,84 km2.

Quy mô dân số được dự báo đến năm 2035 đạt 14-15 triệu người; đến năm 2045 đạt 15-16 triệu người; đến năm 2065 đạt 17-19 triệu người; tầm nhìn dài hạn khống chế dân số không quá 20 triệu người.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm (giai đoạn 2026-2035); quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người đạt 95.000 USD vào năm 2065, đưa Hà Nội tiến vào nhóm các thành phố toàn cầu. Như vậy, với quy mô kinh tế năm 2025 khoảng 63 tỷ USD, Thủ đô dự kiến tăng hơn 30 lần sau 40 năm.

Góp ý gửi đến TP Hà Nội, nhiều tổ chức, hội nghề nghiệp băn khoăn về tính khả thi của kịch bản tăng trưởng. Cụ thể, việc đề ra kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 21,7%/năm trong 5 năm đầu (2025-2030) bị đánh giá là thiếu khả thi. Mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 25% GRDP vào năm 2065 cũng quá lạc quan, phi thực tế so với mức tối đa 15-17% của thế giới.

Giải trình nội dung trên, UBND TP Hà Nội cho biết, liên danh tư vấn lập quy hoạch sẽ rà soát, bổ sung các luận cứ dự báo để làm rõ nét tầm nhìn 100 năm, khắc phục tình trạng đồ án hiện chủ yếu dừng lại ở các dự báo đến năm 2065.

Cụ thể, liên danh tư vấn sẽ tính toán lại kịch bản tăng trưởng kinh tế (như mục tiêu GRDP 21,7%/năm giai đoạn 2025-2030) và mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 25% GRDP, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn quốc tế.

Về dân số và đất đai, UBND TP Hà Nội cho biết, đồ án sẽ tiếp thu phương pháp dự báo dân số theo xu hướng thế giới, tính toán đến khả năng suy giảm quy mô dân số sau năm 2050. Đồng thời, đánh giá lại chỉ tiêu đất xây dựng đô thị (hiện đề xuất 45-50% vào năm 2045) để tránh mâu thuẫn với mô hình "đô thị nén" và giữ lại dư địa quỹ đất cho các thế hệ tương lai.

Kinh tế số đóng góp 50% GRDP vào năm 2035

Để phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, xuyên suốt trong quy hoạch, TP Hà Nội xác định việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh tế là động lực cốt lõi. Các nội dung này đã được cụ thể hóa thành các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng.

Cụ thể, về sử dụng dữ liệu lớn, công nghệ mới và kinh tế số: Đồ án đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 50% GRDP vào năm 2035. Lần đầu tiên, nền tảng quản trị đô thị thông minh dựa trên công nghệ "Bản sao số", trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn được đưa vào quy hoạch để mô phỏng, điều hành các kịch bản phát triển. Bố trí không gian hạ tầng cho các Trung tâm dữ liệu quy mô lớn cấp vùng tại cực phía Bắc và phía Tây.

Về kinh tế tri thức, TP Hà Nội xác định Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trọng tâm phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học. Quy hoạch các Khu đô thị Đại học tập trung quy mô lớn tại các cực ngoại vi để thu hút nhân tài, tạo bệ phóng cho nền kinh tế tri thức.

Về kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, Hà Nội định hướng quy hoạch hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net-Zero). Áp dụng triệt để kinh tế tuần hoàn trong hạ tầng đô thị: chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải sang đốt rác phát điện và tái chế (tiến tới chấm dứt chôn lấp); thu gom, xử lý nước thải đạt chuẩn để tái sử dụng làm nguồn bổ cập sinh thái phục hồi các dòng sông nội đô (sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy); chuyển đổi 100% phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.