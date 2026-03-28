Hà Nội thông qua quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

(Ngày Nay) - Chiều 28/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng chiến lược dài hạn cho phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, phát triển theo mô hình đa trung tâm, thông minh, xanh và bền vững, với nhiều đột phá về hạ tầng, môi trường và công nghệ.

Định hình đại đô thị toàn cầu, lấy sông Hồng làm trục phát triển

Theo Tờ trình của UBND thành phố, quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích khoảng 3.359,84 km²; đồng thời, mở rộng kết nối với các tỉnh trong Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Tầm nhìn dài hạn xác định Hà Nội trở thành "thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến – thông minh – sáng tạo - sinh thái", có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao nhất thế giới.Đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đến năm 2045, Thủ đô hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu; đến năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu có chỉ số phát triển con người cao.

Quy mô dân số được kiểm soát ở mức khoảng 14 - 15 triệu người vào năm 2035; 15 - 16 triệu người vào năm 2045; 17 - 19 triệu người vào năm 2065 và tối đa không quá 20 triệu người trong dài hạn nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

Về kinh tế, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm giai đoạn đến năm 2045; quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, 640 tỷ USD vào năm 2045 và khoảng 1.920 tỷ USD vào năm 2065.Định hướng phát triển không gian đô thị theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm"; trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, giữ vai trò kết nối và dẫn dắt phát triển toàn đô thị.

Đột phá hạ tầng, môi trường và công nghệ cho phát triển bền vững

Quy hoạch đề xuất 11 nhóm giải pháp đột phá, chuyển từ tư duy quy hoạch truyền thống sang quy hoạch hành động, gắn với nguồn lực và các chương trình triển khai cụ thể.

Hà Nội định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng lấy đường sắt đô thị (metro) làm chủ đạo, với tổng chiều dài mạng lưới khoảng 1.200 km; đồng thời, áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) nhằm tạo các khu đô thị nén hiện đại và huy động nguồn lực từ đất đai.

Thành phố cũng phát triển theo mô hình "hạt nhân – vệ tinh"; trong đó, Hà Nội giữ vai trò trung tâm, liên kết với các đô thị xung quanh nhằm chia sẻ chức năng, giảm tải áp lực cho nội đô.

Một số cơ chế mới được đề xuất như: xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, hình thành khu thương mại tự do và đô thị khoa học – công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quy hoạch nhấn mạnh phát triển đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị; thúc đẩy kinh tế số chiếm khoảng 50% GRDP vào năm 2035; đồng thời, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0", mở rộng không gian xanh và chuyển đổi giao thông công cộng sang năng lượng sạch.

Trong lĩnh vực môi trường, thành phố đặt mục tiêu xử lý căn bản ô nhiễm, đặc biệt là hồi sinh các dòng sông như: Tô Lịch, Nhuệ, Đáy; áp dụng công nghệ xử lý rác thải hiện đại, phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới không còn rác thải chôn lấp.

Không gian đô thị được khai thác đa tầng, bao gồm không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian tầm thấp…

Quy hoạch cũng xác định phát triển sông Hồng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, với các không gian văn hóa, sinh thái, sáng tạo tầm cỡ quốc tế gắn với bảo đảm an toàn thoát lũ.

Bên cạnh đó, thành phố quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 Vùng thủ đô tại khu vực phía Nam (khu vực xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ) là cảng hàng không quốc tế với công suất dự kiến khoảng 50 triệu khách/năm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hinh đô thị sân bay…

Công tác tái thiết đô thị sẽ được triển khai đồng bộ, bao gồm cải tạo khu trung tâm, khu phố cổ, chung cư cũ; đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử.

Theo Nghị quyết, UBND thành phố Hà Nội được giao hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và công bố quy hoạch; các cơ quan của HĐND và Mặt trận Tổ quốc thành phố giám sát việc triển khai.

Việc thông qua quy hoạch được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược dài hạn để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.