Hà Nội thúc đẩy hợp tác và định hình khung phát triển mới cho Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 5 và 06/12/2025, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với UNESCO khai mạc Hội nghị Quốc tế về Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo. Sự kiện quy tụ đại biểu từ nhiều thành phố thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO, cùng các chuyên gia văn hoá, nhà thiết kế, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế, tạo nên diễn đàn trao đổi hiếm hoi về cách thức tổ chức lễ hội đô thị trong kỷ nguyên đổi mới.

Hội nghị mang chủ đề “Kiến tạo tương lai – Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO”, hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ vai trò của lễ hội như một động lực phát triển bền vững và một thiết chế văn hoá mới trong đô thị.

Phát biểu khai mạc, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, nhấn mạnh hành trình hơn 6 năm của Hà Nội kể từ khi gia nhập UCCN. Thành phố đã xây dựng Hội đồng chuyên gia tư vấn, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo, mạng lưới không gian sáng tạo và tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội – sự kiện được xem như “địa chỉ” quy tụ cộng đồng thiết kế trong nước và quốc tế.

Theo bà, việc tổ chức một hội nghị cấp quốc tế là bước tiếp theo để Hà Nội mở rộng kết nối, chia sẻ thực hành tốt và cùng các thành phố sáng tạo xây dựng khung tổ chức lễ hội hướng tới tác động cộng đồng, trao quyền cho thanh niên và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ghi nhận sự chuyển mình của Hà Nội khi đặt sáng tạo vào trung tâm phát triển. Ông cho rằng lễ hội sáng tạo có khả năng vượt ra ngoài thời gian diễn ra sự kiện vì chúng làm mới không gian công cộng, tạo cơ hội cho các nhà thiết kế trẻ và phóng chiếu bản sắc đô thị.

Ông khẳng định hội nghị là dịp để các thành phố thảo luận mô hình hợp tác giữa khu vực công, tư và cộng đồng, đồng thời xây dựng khung lễ hội linh hoạt, phản ánh bản sắc riêng của từng địa phương trong mạng lưới UCCN.

Đại biểu từ Dundee, Bandung, Daegu, Singapore, Kobe, Nagoya, Wuhan và nhiều thành phố sáng tạo khác chia sẻ những mô hình tổ chức lễ hội có khả năng gắn kết cộng đồng, tái tạo không gian đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chiang Mai trình bày mô hình hợp tác ba bên công – tư – cộng đồng với 9 nhóm ngành thủ công chủ đạo, hơn 200 không gian sáng tạo và lực lượng lao động sáng tạo đóng góp 12–14% GDP địa phương. Chính quyền giữ vai trò điều phối, từ quy hoạch khu phố cổ đến tài trợ các chương trình hỗ trợ nghệ nhân.

Đại diện Asahikawa (Nhật Bản) nhấn mạnh giáo dục thiết kế cho thanh thiếu niên thông qua Tuần lễ Thiết kế Asahikawa, giúp hình thành cộng đồng công dân sáng tạo và mở rộng giao lưu quốc tế.

Các tham luận đều thống nhất một số yếu tố cốt lõi là sự đồng hành giữa chính quyền – doanh nghiệp – cộng đồng, tận dụng không gian công cộng, thiết kế hoạt động tương tác, tăng khả năng tiếp cận cho thanh niên và người yếu thế, cùng việc đo lường tác động văn hoá – kinh tế – xã hội.

Cũng theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ diễn ra ngày 10 và 11/1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Lễ hội hướng đến kết nối cộng đồng sáng tạo, phát huy giá trị di sản đô thị và thúc đẩy công nghiệp văn hoá trong bối cảnh chuyển dịch mạnh giữa đô thị và nông thôn.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2026, Hà Nội thí điểm Trung tâm Công nghiệp Văn hoá tại khu vực Đồng Xuân – Bắc Qua, tận dụng hai cơ sở trường học cũ và khu chợ Đồng Xuân. Tại đây sẽ vận hành Xưởng Sáng tạo, hoạt động lưu trú sáng tạo và thực hành liên ngành nhằm tạo sản phẩm tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026 và cuộc thi cùng tên.

Sau khi hội nghị kết thúc, ban tổ chức sẽ hoàn thiện khung hướng dẫn để trở thành tài liệu tham khảo chung cho Mạng lưới Thành phố Sáng tạo, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối giữa các đô thị thông qua lễ hội sáng tạo.

Hội nghị Quốc tế về Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo được xem là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò của Hà Nội trong mạng lưới UCCN. Với nền tảng di sản phong phú, hệ sinh thái sáng tạo đang mở rộng và mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, Hà Nội đang từng bước khẳng định mục tiêu trở thành trung tâm kết nối sáng tạo của khu vực trong tương lai gần.