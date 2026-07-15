Hà Nội: Xu hướng rời mặt đất lên “dinh thự giữa tầng không”

(Ngày Nay) - Theo sự phát triển của nhịp sống thời đại mới, cư dân đô thị có những chuẩn mực cao hơn cho một nơi ở. Những "dinh thự giữa tầng không" - nơi sự tiện nghi được gói trọn trong không gian sống sang trọng, an toàn, riêng tư, vận hành chuyên nghiệp - dần thể hiện nhiều lợi thế hơn so với nhà ở truyền thống.

Từ “tấc đất tấc vàng” đến tầng sống biệt lập

Trên thế giới, những căn duplex tại Central Park Tower, New York hay Sky Penthouse, Monaco từ lâu đã trở thành biểu tượng sống trên cao của giới tỷ phú. Tại Việt Nam, khi tầng lớp siêu giàu tiếp tục mở rộng với dự báo tăng khoảng 59% tới năm 2031 theo Báo cáo Wealth Report của Knight Frank, chuẩn sống thượng lưu cũng được định nghĩa rõ nét bởi những tiêu chí mới. So với nhà mặt đất, căn hộ cao tầng có lợi thế về tầm nhìn, sự riêng tư, an ninh đảm bảo và khả năng tích hợp hệ tiện ích đồng bộ trong cùng một không gian sống được vận hành chuyên nghiệp.

Tại Hà Nội, sự dịch chuyển ấy bắt đầu từ chính những thay đổi trong quan niệm an cư của giới thượng lưu. Trong tâm thức nhiều thế hệ người Hà Nội, nhà mặt phố trung tâm từng là biểu tượng của sự thành đạt. Sở hữu một ngôi nhà gần phố cổ, Hồ Gươm, Nhà hát Lớn mang lại cảm giác tự hào với một gốc gác Hà Thành được lưu truyền và gìn giữ trong từng thói quen, nhịp sống.

Tuy nhiên, theo tốc độ đô thị hóa, khi mật độ dân cư, phương tiện và áp lực hạ tầng gia tăng, cư dân tại khu trung tâm lại phải đối mặt với một nghịch lý: sở hữu ngôi nhà giá trị lớn nhưng trải nghiệm sống bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chưa tương xứng – thiếu không gian riêng tư, ô nhiễm tiếng ồn, an ninh thiếu đảm bảo…

Trong bối cảnh đó, các tổ hợp tháp cao tầng hạng sang đang trở thành lựa chọn phù hợp hơn với yêu cầu của đời sống hiện đại. Nhóm khách hàng tinh hoa ưu tiên những không gian đủ rộng cho gia đình đa thế hệ, có tầm nhìn thoáng, an ninh đồng bộ và hệ tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sống. Vì thế, sự chuyển dịch này không đơn thuần là thay đổi thói quen an cư, nếp sinh hoạt truyền thống mà là cách giới thượng lưu tiếp cận một chuẩn sống xứng đáng hơn, bền vững hơn.

Nổi lên như một nơi chốn an cư thỏa mãn những tiêu chí của một tổ ấm thế hệ mới mà vẫn giữ trọn vẹn những giá trị sống của cộng đồng tinh hoa Hà Thành, The Rey Edition kiến tạo những “Nếp nhà giữa tầng không” tại tọa độ cận lõi di sản Thủ đô.

The Rey Edition - "Dinh thự" giữa tầng mây

Tọa lạc tại Vĩnh Hưng, cách Hồ Gươm khoảng 9 phút và kề cận Công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha, Rivea Residences thuộc tổ hợp Rivea Hanoi có quy mô khoảng 3ha tại khu vực lõi Thủ đô. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp sống hạng sang tích hợp an cư, giáo dục, thương mại và hệ tiện ích đa tầng; trong đó The Rey Edition là bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn dành cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư nhưng vẫn duy trì kết nối trọn vẹn với nhịp sống đô thị.

Được kiến tạo như những “dinh thự đơn lập” trên cao, các căn duplex có diện tích khoảng 224,74 - 303,96 m², thiết kế thông tầng cao 6,8m cùng hệ kính hộp Low-E hai lớp, giúp tối ưu ánh sáng, đối lưu không khí, tăng khả năng cách âm, cách nhiệt và mở rộng tầm nhìn panorama về sông Hồng, pPhố cổ.

Mỗi căn duplex được thiết kế thông minh, tối ưu công năng với 4 phòng ngủ cùng các không gian sinh hoạt chung được phân tầng theo nhịp sống gia đình: tầng dưới dành cho những phút giây sum vầy, tầng trên là khoảng riêng tư của mỗi thành viên. Ban công lớn tích hợp bể bơi và khoảng xanh riêng tư, tái hiện hình ảnh những biệt thự sân vườn mặt đất đúng nghĩa. Tại lưng chừng tầng mây, chủ nhân có thể thả mình tận hưởng dòng nước trong lành, thưởng thức một ly cocktail và ngắm hoàng hôn sông Hồng hay ánh đèn phố cổ, hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại gia.

Chỉ một nhịp kết nối là hệ thống hơn 40 tiện ích cao cấp được thiết kế liền mạch dọc hai tòa tháp Rivea Residences. Với dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp được tư vấn bởi CBRE, chủ nhân sẽ được đón tiếp chu đáo từ những bước chân đầu tiên về nhà với sảnh đón tiếp chuẩn khách sạn 5 sao, slot đỗ xe định danh, sảnh thang máy riêng và những ưu quyền khác biệt như private cinema, golf 3D, business lounge…

Hệ sinh thái sống đa tầng trải nghiệm tại The Rey Edition được hoàn thiện nhờ tuyến phố thương mại - dịch vụ thượng lưu và hệ thống giáo dục chất lượng cao Meyschool Đoàn Thị Điểm ngay thềm nhà, cùng chuỗi tiện ích ngoại khu “all-in-one” trong bán kính 10 phút di chuyển. The Rey Edition định hình một không gian sống thế hệ mới - thiết kế hiện đại, công năng đủ đầy, tối ưu trải nghiệm và tiện nghi liền mạch. Trong hình hài ấy, giá trị sống ý nghĩa vẫn được dung dưỡng qua những kết nối bền chặt: giữa các thế hệ trong gia đình, giữa con người với thiên nhiên, giữa chuẩn sống hạng sang với những nền tảng văn hóa và gia đình quý giá. Rời mặt đất, vì thế, không phải là rời xa nếp sống Hà Nội, mà là lựa chọn một cách sống phù hợp hơn với nhịp đô thị hiện đại - nơi nếp nhà Tràng An có thêm không gian để mở rộng, phát triển và lan tỏa, đúng với tinh thần của thời đại mới.