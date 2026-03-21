Hạn hán kéo dài từ siêu El Niño 2026

(Ngày Nay) - Indonesia đang đứng trước nguy cơ trải qua một mùa khô kéo dài và khắc nghiệt trong năm nay, khi các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng “siêu El Niño” có thể làm gia tăng đáng kể tình trạng thiếu mưa trên diện rộng.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia BRIN cho biết hiện tượng được gọi là “Godzilla El Niño” - với sự ấm lên bất thường của nhiệt độ bề mặt nước biển tại Thái Bình Dương - có thể khiến mùa khô tại quốc gia này kéo dài tới 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10/2026.

Đáng chú ý, tác động của El Niño năm nay được dự báo sẽ càng nghiêm trọng hơn khi kết hợp với pha dương của hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD). Sự cộng hưởng của hai yếu tố này sẽ làm suy giảm đáng kể lượng mưa, khi các đám mây và hệ thống mưa có xu hướng dịch chuyển về phía Thái Bình Dương, khiến Indonesia rơi vào tình trạng khô hạn.

Theo BRIN, pha dương của IOD cũng sẽ khiến nhiệt độ bề mặt biển quanh khu vực Sumatra và Java giảm xuống, từ đó tiếp tục kìm hãm sự hình thành mưa. Tuy nhiên, tác động của đợt khô hạn này sẽ không đồng đều giữa các khu vực. Các vùng phía Nam, trải dài từ Java đến Đông Nusa Tenggara, được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tình trạng khô hạn kéo dài. Trong khi đó, một số khu vực phía Đông như Sulawesi, Halmahera và Maluku vẫn có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo chính phủ cần sớm triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp theo từng khu vực. Ngoài nguy cơ hạn hán tại miền Nam, Indonesia còn có thể đối mặt với nguy cơ lũ lụt ở khu vực Đông Bắc, cháy rừng tại Sumatra và Kalimantan, đồng thời tận dụng điều kiện thời tiết khô ráo để phát triển sản xuất muối.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia BMKG dự báo phần lớn lãnh thổ nước này sẽ bước vào mùa khô sớm hơn bình thường trong năm 2026, sau khi pha La Niña yếu kết thúc vào tháng 2 và chuyển dần sang trạng thái trung tính, với khả năng hình thành El Niño vào giữa năm.Theo BMKG, quá trình chuyển mùa thường đi kèm sự thay đổi từ gió mùa châu Á sang gió mùa Australia - dấu hiệu cho thấy mùa khô bắt đầu trên toàn quốc.

