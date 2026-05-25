Vụ xịt chất lạ khiến hàng chục người bị thương tại trung tâm Tokyo

(Ngày Nay) - Ít nhất 25 người cảm thấy khó chịu và hàng chục xe cứu hỏa đã được điều động tới khu phức hợp thương mại cao cấp Ginza Six ở trung tâm Tokyo sau khi một người đàn ông bị nghi phun chất lạ gần khu vực ATM trong tòa nhà.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/5 tại Ginza Six - một trong những trung tâm mua sắm hạng sang nổi tiếng nhất thủ đô Nhật Bản, nằm ở khu Ginza đông khách du lịch và tập trung nhiều thương hiệu xa xỉ.

Theo The Japan Times, cảnh sát Tokyo cho biết một người đàn ông đã xịt một chất chưa xác định tại khu ATM của ngân hàng ở tầng một tòa nhà, khiến nhiều người xung quanh ho sặc và có biểu hiện kích ứng cổ họng.

Đài NHK dẫn lời một phụ nữ gọi điện báo cảnh sát cho biết bà ngửi thấy “mùi hăng khó chịu” và “mọi người đều đang ho”. Một số người khác tại đồn cảnh sát gần đó cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Sau khi lực lượng cứu hộ có mặt, nhiều người tiếp tục than phiền về các triệu chứng như đau rát cổ họng, khó chịu đường hô hấp và cảm giác tê nhẹ. Theo truyền thông Nhật Bản, 25 người gồm cả nam và nữ đã báo cáo tình trạng không khỏe, trong đó 14 người gồm hai nam và 12 nữ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

Một phụ nữ khoảng 70 tuổi có mặt tại hiện trường kể với NHK rằng bà bắt đầu cảm thấy cổ họng “bỏng rát và đau” khi tiến gần khu ATM.

“Khi tôi tới nơi thì đã có hỗn loạn xảy ra, tôi tưởng có cháy nhỏ hay chuyện gì đó. Nhưng khi bước vào khu ATM, cổ họng tôi bắt đầu ngứa rát, gần như tê đi”, bà nói.

Một nhân chứng khác cho biết không khí bên trong trung tâm thương mại có gì đó bất thường, nhiều người xung quanh phải che miệng khi di chuyển.

Sau sự cố, tuyến đường phía trước trung tâm thương mại ở khu Ginza đã bị phong tỏa. Hàng dài xe cứu hỏa và xe chuyên dụng đỗ kín khu vực, trong khi lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ chống hóa chất đưa người ra khỏi tòa nhà để kiểm tra.

Một phóng viên AFP tại hiện trường nhìn thấy hai người nằm cáng được đưa lên xe cứu thương. Dù vậy, hoạt động tại trung tâm thương mại không hoàn toàn đình trệ khi một số khách mua sắm vẫn ra vào qua các lối phụ.

Theo đài TBS, tổng cộng 53 phương tiện cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường, phản ánh mức độ nghiêm trọng mà giới chức đánh giá đối với vụ việc.

Cảnh sát cho biết nghi phạm là một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần sáng màu và đeo khẩu trang trắng. Người này được cho là đã phun một chất chưa xác định trong khu vực ATM trước khi rời đi. Nhà chức trách hiện vẫn đang điều tra loại chất được sử dụng cũng như động cơ vụ việc.

Dù Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất thế giới và sở hữu luật kiểm soát súng nghiêm ngặt, nước này vẫn thỉnh thoảng xảy ra các vụ tấn công bằng dao hoặc sử dụng chất nguy hiểm.

Vụ việc tại Ginza gợi lại ký ức đau buồn về vụ tấn công bằng khí sarin trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo năm 1995 do giáo phái Aum Shinrikyo thực hiện, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 5.800 người bị ảnh hưởng sức khỏe.

Tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản cũng ghi nhận một vụ tấn công bằng dao tại một nhà máy ở miền Trung nước này khiến 14 người bị thương, trong đó nghi phạm cũng đã phun một loại chất lỏng chưa xác định trong lúc gây án.

Giới chức Tokyo hiện chưa công bố loại chất được sử dụng trong vụ việc tại Ginza Six, song đài NHK cho biết phần lớn các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ hoặc có triệu chứng kích ứng mức độ nhẹ.