Hàn-Mỹ xem xét điều chỉnh tập trận để thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

(Ngày Nay) - Hàn Quốc cân nhắc điều chỉnh lịch tập trận chung với Mỹ nhằm tạo điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong nửa đầu năm 2026, với mục tiêu thúc đẩy đàm phán và hợp tác liên Triều.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young.
Yonhap đưa tin Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 8/11 nhấn mạnh việc điều chỉnh các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ là quyết định “không thể tránh khỏi” nếu muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong nửa đầu năm tới.

Phát biểu với báo giới sau buổi thuyết trình tại sự kiện Lễ hội Thanh niên 2025 ở khu vực phía Nam Seoul, Bộ trưởng Chung Dong Young nêu rõ: “Đây là vấn đề rất nhạy cảm, nhưng chúng ta không thể hướng tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong khi vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ".

Ông lưu ý việc thu xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là điều kiện tiên quyết để nối lại quan hệ liên Triều vốn bị đình trệ lâu nay.

Bộ trưởng Chung Dong Young bày tỏ tiếc nuối khi hai nhà lãnh đạo không gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju ở Đông Nam Hàn Quốc, trong 2 ngày 31/10 và 1/11, cho rằng “có vẻ như Bình Nhưỡng đã tính toán sai lầm".

Ông cho rằng khoảng thời gian xung quanh chuyến thăm theo kế hoạch của Tổng thống Trump tới Bắc Kinh vào tháng Tư tới sẽ là “thời điểm then chốt,” đồng thời kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tích cực thúc đẩy trong 5 tháng tới - từ nay đến tháng 3/2026 - để giúp hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trở thành hiện thực.

