Vì sao khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh đột xuất Mỹ - Triều vẫn xa vời?

(Ngày Nay) - Một hội nghị thượng đỉnh đột xuất giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn được đánh giá là khó xảy ra, mặc dù Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sẵn sàng gặp lại lãnh đạo Kim Jong-un và khẳng định Bình Nhưỡng “gần như là cường quốc hạt nhân” khi bắt đầu chuyến công du châu Á.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, một số chuyên gia cho rằng lựa chọn từ ngữ của ông Trump có thể được xem là một nhượng bộ ngoại giao đối với Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, những nhà phân tích khác lưu ý rằng ưu tiên hiện nay của Triều Tiên là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga, khiến việc dành thời gian và nguồn lực cho một hội nghị thượng đỉnh mang tính biểu tượng trở nên khó khăn.

Ông Cho Han-bum, nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định: “Khả năng vẫn còn thấp, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Ngay cả khi hai bên không đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa ngay từ đầu, một hội nghị thượng đỉnh quy mô hẹp vẫn có thể mở đường cho các vòng đàm phán tiếp theo giữa các quan chức”.

Theo ông Cho, nếu Chủ tịch Kim gặp Tổng thống Trump sau khi đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kim có thể khẳng định vị thế quốc tế, trong khi phía Mỹ có thể ghi nhận nỗ lực trong việc giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

“Sân khấu chính trị của hai lãnh đạo đã được chuẩn bị”, ông Cho nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trước đó cho biết ông sẽ ủng hộ một giải pháp từng bước, bao gồm đóng băng, giảm dần và cuối cùng là xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian dài.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại ông Kim trong chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài hai ngày để tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 29/10.

Trên chuyến bay đến Malaysia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, ông Trump cho biết: “Nếu ông ấy liên hệ, tôi sẽ gặp. Lần trước gặp ông ấy, tôi đã thông báo trên mạng rằng tôi đến Hàn Quốc và nếu ông ấy muốn gặp, tôi sẵn sàng”.

Cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) hồi tháng 6/2019, trong một cuộc gặp không có kịch bản, sau khi ông Trump gửi lời mời trên Twitter và Chủ tịch Triều Tiên phản hồi “trong vòng 10 phút”. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ ba của hai nhà lãnh đạo, sau lần gặp đầu tiên ở Singapore tháng 6/2018 và lần thứ hai tại Hà Nội tháng 2/2019.

Ngày 24/10, ông Trump tái khẳng định mối quan hệ “tuyệt vời” với Chủ tịch Kim, nhấn mạnh hai bên “rất hòa hợp”.

“Ông ấy có lẽ biết tôi sắp tới, đúng không? Nếu muốn, tôi sẵn sàng. Cách duy nhất là qua Internet”, ông Trump nói.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ cấp cao cho biết hiện chưa có kế hoạch chính thức cho một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng lưu ý: “Mọi thứ đều có thể thay đổi”.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cũng gợi mở khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, khi cho biết có “dấu hiệu” Triều Tiên chuẩn bị đàm phán tại Bàn Môn Điếm. Ông Chung dẫn báo cáo cho biết người Triều Tiên gần đây được nhìn thấy dọn dẹp phía Bắc khu vực an ninh chung, cắt cỏ, chăm sóc bồn hoa và chụp ảnh kết quả – lần đầu tiên trong năm nay Triều Tiên thực hiện công việc dọn dẹp tại đây.

Liên hợp quốc cũng đã tạm ngừng các chuyến thăm riêng tới làng biên giới này.

Ông Chung nhấn mạnh Mỹ và Triều Tiên không nên bỏ lỡ cơ hội mà ông mô tả là “cơ hội Trời ban” để kết thúc Chiến tranh Triều Tiên sau 72 năm kể từ lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng lưu ý việc Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hee dự kiến thăm Nga và Belarus. Truyền thông nhà nước không tiết lộ chi tiết chuyến thăm, bao gồm ngày cụ thể, khiến khả năng hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều trở nên khó đoán hơn, theo ông Yang Moo-jin, Giám đốc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên.

“Không hợp lý khi tưởng tượng một hội nghị thượng đỉnh diễn ra mà không có bộ trưởng phụ trách đàm phán với Mỹ”, ông Yang lập luận.

Dù vậy, Chủ tịch Kim vẫn có thể gửi thông điệp khẳng định quan hệ cá nhân với ông Trump, nhấn mạnh cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở.

“Nếu ông Trump gửi tín hiệu tích cực trước chuyến thăm Nga của bà Choe, không loại trừ khả năng chuyến thăm có thể bị hoãn lại hoặc rút ngắn”, ông Yang nói.

Chuyên gia Doo Jin-ho tạiViện Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc nhận định theo chiều hướng tích cực, ông Kim có thể đồng ý gặp lại ông Trump vì mục tiêu cuối cùng trong chính sách ngoại giao của ông là khiến Washington công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân một cách bình đẳng và dỡ bỏ lệnh trừng phạt thông qua đối thoại.

“Bình Nhưỡng có thể coi đây là một cơ hội vàng”, ông Doo đánh giá, mặc dù nước này vẫn còn cân nhắc về kết quả của hội nghị thượng đỉnh 2019 liên quan đến phi hạt nhân hóa.

Nhìn theo hướng tiêu cực, khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh bất ngờ rất thấp, bởi ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên hiện nay là ổn định kinh tế và chính trị thông qua củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga.

“Triều Tiên cần tập trung vào liên minh với Trung Quốc và Nga, nhiệm vụ khiến nước này khó có thể dành thời gian và nguồn lực cho một hội nghị thượng đỉnh với Mỹ”, ông Doo nói.