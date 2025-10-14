Hàn Quốc triển khai mọi biện pháp nhằm hồi hương công dân bị lừa đảo qua mạng

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị các bộ, ngành liên quan triển khai mọi biện pháp cần thiết để đưa công dân Hàn Quốc là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến tại Campuchia sớm trở về nước an toàn.
Hàn Quốc triển khai mọi biện pháp nhằm hồi hương công dân bị lừa đảo qua mạng

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc thiết lập kênh liên lạc thường xuyên giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước thông qua tham vấn với Chính phủ Campuchia. Liên quan tới những lo ngại gia tăng về an toàn của công dân Hàn Quốc tại Campuchia, Tổng thống Lee kêu gọi chính phủ huy động “mọi nguồn lực sẵn có để ứng phó kịp thời, chính xác và quyết liệt với vấn đề này”.

Để ngăn chặn các vụ việc tương tự, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần sớm tăng cường các biện pháp hạn chế đi lại tới những khu vực có nguy cơ tội phạm cao.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang thảo luận với phía Campuchia về việc tăng cường nhân lực an ninh tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Phnom Penh và thành lập một “bộ phận hỗ trợ công dân Hàn Quốc” vốn thuộc lực lượng cảnh sát Campuchia để phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng khuyến cáo đi lại đối với công dân nước này tới Phnom Penh lên mức cảnh báo đặc biệt, thay cho cảnh báo “thận trọng” cấp độ 2 trước đó.

Tổng thống Lee đưa ra những yêu cầu trên sau khi nhận được báo cáo gần đây về các vụ phạm tội đối với người Hàn Quốc ở Campuchia. Theo các thông tin trước đó, một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện đã bị sát hại gần núi Bokor, tỉnh Kampot thuộc Campuchia, sau khi sang Campuchia tham dự triển lãm hôm 17/7.

Cùng với vụ sát hại nam sinh viên nói trên, một loạt vụ lừa đảo trực tuyến với các chiêu trò tuyển dụng giả mạo và giam giữ trái phép nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã khiến dư luận Hàn Quốc ngày càng lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường lực lượng cảnh sát phối hợp giữa hai nước nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nạn nhân là công dân Hàn Quốc.

PV
Hàn Quốc hồi hương công dân lừa đảo qua mạng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình. Ảnh: Báo Tin tức.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)
(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ông Gragam Cook, Chủ tịch Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải cho đoàn đại biểu của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN phát
Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký của châu lục, xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục về du lịch thiên nhiên.
SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới
SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới
(Ngày Nay) - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 13/10 đã phóng thử tên lửa Starship từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), nhằm tiếp tục chứng minh khả năng tái sử dụng của hệ thống phóng siêu nặng này - nền tảng cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai. Đây là lần phóng thử thứ 11 của tên lửa SpaceX.
Pháp đẩy mạnh tiêm vaccine cúm trước mùa Đông
Pháp đẩy mạnh tiêm vaccine cúm trước mùa Đông
(Ngày Nay) - Chiến dịch tiêm vaccine phòng cúm mùa 2025-2026 chính thức khởi động tại Pháp ngày 14/10, trong bối cảnh giới y tế lo ngại một đợt dịch cúm nghiêm trọng có thể xảy ra trong những tháng mùa Đông tới, nhất là sau khi khoảng 17.600 người dân nước này đã bị tử vong do virus cúm hồi năm ngoái.
Tìm hướng phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số
Tìm hướng phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số
(Ngày Nay) - Sáng 14/10, Hội thảo quốc tế “Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND phường Cửa Nam (thành phố Hà Nội) tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế.
AI cùng nguy cơ thâu tóm thị trường việc làm của con người
AI cùng nguy cơ thâu tóm thị trường việc làm của con người
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Giáo sư Peter Howitt – một trong ba chủ nhân của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2025, đã đưa ra cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại những khả năng phi thường nhưng cần được quản lý chặt chẽ do nguy cơ “ thâu tóm” mọi cơ hội việc làm của con người. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của AI đối với xã hội và thị trường lao động.
EU cảnh báo bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia
EU cảnh báo bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, các bộ trưởng tư pháp Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày một tăng từ xe ô tô bị phá hoại, đến nhà bị đột nhập, thậm chí là cả việc bị tấn công. Ngay tuần trước, nhà chức trách Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.