Hàn Quốc triển khai mọi biện pháp nhằm hồi hương công dân bị lừa đảo qua mạng

(Ngày Nay) - Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị các bộ, ngành liên quan triển khai mọi biện pháp cần thiết để đưa công dân Hàn Quốc là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến tại Campuchia sớm trở về nước an toàn.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc thiết lập kênh liên lạc thường xuyên giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước thông qua tham vấn với Chính phủ Campuchia. Liên quan tới những lo ngại gia tăng về an toàn của công dân Hàn Quốc tại Campuchia, Tổng thống Lee kêu gọi chính phủ huy động “mọi nguồn lực sẵn có để ứng phó kịp thời, chính xác và quyết liệt với vấn đề này”.

Để ngăn chặn các vụ việc tương tự, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần sớm tăng cường các biện pháp hạn chế đi lại tới những khu vực có nguy cơ tội phạm cao.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang thảo luận với phía Campuchia về việc tăng cường nhân lực an ninh tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Phnom Penh và thành lập một “bộ phận hỗ trợ công dân Hàn Quốc” vốn thuộc lực lượng cảnh sát Campuchia để phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng khuyến cáo đi lại đối với công dân nước này tới Phnom Penh lên mức cảnh báo đặc biệt, thay cho cảnh báo “thận trọng” cấp độ 2 trước đó.

Tổng thống Lee đưa ra những yêu cầu trên sau khi nhận được báo cáo gần đây về các vụ phạm tội đối với người Hàn Quốc ở Campuchia. Theo các thông tin trước đó, một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện đã bị sát hại gần núi Bokor, tỉnh Kampot thuộc Campuchia, sau khi sang Campuchia tham dự triển lãm hôm 17/7.

Cùng với vụ sát hại nam sinh viên nói trên, một loạt vụ lừa đảo trực tuyến với các chiêu trò tuyển dụng giả mạo và giam giữ trái phép nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã khiến dư luận Hàn Quốc ngày càng lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường lực lượng cảnh sát phối hợp giữa hai nước nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nạn nhân là công dân Hàn Quốc.