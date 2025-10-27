Hàng không Mỹ đối mặt áp lực chưa từng có khi chính phủ tiếp tục đóng cửa

(Ngày Nay) - Tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu lan rộng trên toàn quốc khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy và đặt ra lo ngại về an toàn bay khi chính phủ liên bang vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Hệ thống hàng không Mỹ đang đối mặt áp lực chưa từng có khi tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu lan rộng trên toàn quốc, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trong cuối tuần qua và đặt ra lo ngại về an toàn bay trong bối cảnh chính phủ liên bang vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Theo dữ liệu của chuyên trang theo dõi các chuyến bay FlightAware, tính đến 18h00 ngày 26/10 (giờ miền Đông Mỹ, tức 5h00 sáng 27/10 giờ Việt Nam), hơn 5.900 chuyến bay trong ngày đã bị hoãn, trong khi con số này của ngày trước đó là 5.300 chuyến. Kể từ khi Chính phủ Mỹ đóng cửa ngày 1/10, tình trạng chậm chuyến đã tăng cao hơn mức trung bình của nhiều năm qua.

Phát biểu trên chương trình “Sunday Morning Futures” của kênh Fox News, Bộ trưởng Duffy cho biết Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ghi nhận 22 khu vực thiếu nhân sự điều hành bay trong ngày 26/10 - “một trong những con số cao nhất kể từ đầu tháng 10." Ông cảnh báo: “Đó là dấu hiệu cho thấy các nhân viên đang kiệt sức."

Tình trạng thiếu hụt nhân sự khiến nhiều sân bay lớn như O’Hare (Chicago), Reagan National (Washington) và Newark Liberty (New Jersey) phải áp dụng chương trình trì hoãn mặt đất - biện pháp kiểm soát tạm thời nhằm giảm mật độ cất cánh và hạ cánh.

Tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), FAA thậm chí buộc phải ra lệnh tạm dừng tiếp nhận máy bay trong gần 1 giờ trưa 26/10 do thiếu người điều hành.

Giới chức Mỹ cảnh báo tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu các kiểm soát viên không lưu không nhận được kỳ lương đầu tiên đầy đủ kể từ khi chính phủ đóng cửa, dự kiến vào ngày 28/10. Hai tuần trước, họ chỉ được trả 90% mức lương thông thường, còn kỳ lương tới sẽ không được thanh toán do không có ngân sách hoạt động.

Bộ trưởng Duffy cho biết nhiều nhân viên kiểm soát không lưu “đang tìm việc làm thêm hoặc nguồn thu nhập khác” để trang trải chi phí sinh hoạt. Hiện có khoảng 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên An ninh vận tải (TSA) vẫn phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa. FAA cũng thừa nhận đang thiếu khoảng 3.500 nhân sự, khiến nhiều người phải làm thêm giờ hoặc trực 6 ngày/tuần - ngay cả trước khi khủng hoảng ngân sách bắt đầu.

Các chuyên gia cảnh báo tình hình hiện nay có thể tái hiện “bóng ma” của cuộc khủng hoảng năm 2019, khi Chính phủ Mỹ đóng cửa suốt 35 ngày khiến hàng loạt nhân viên hàng không vắng mặt, gây hỗn loạn tại các sân bay lớn như New York và Washington.