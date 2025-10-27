Tổng thống Putin đánh giá về nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine của Tổng thống Trump

(Ngày Nay) - Điện Kremlin mới đây đã tiết lộ về đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin đối với thiện chí chân thành từ người đồng cấp Mỹ Donald Trump hướng đến giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Hãng TASS (Nga) ngày 26/10 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Nga đáng giá cao nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng điều đó “không thể thực hiện trong một sớm một chiều”.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên kênh VGTRK, ông Peskov nhấn mạnh: “Như các bạn biết, Tổng thống Trump có mong muốn chân thành trong giải quyết các cuộc xung đột, bao gồm cả vấn đề Ukraine. Điều này dĩ nhiên mang lại những cảm xúc tích cực và Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh điều đó. Tuy nhiên, sốt sắng thái quá đôi khi lại đối nghịch với thực tế, bởi một cuộc xung đột như ở Ukraine - vốn có những nguyên nhân sâu xa và phức tạp - không thể giải quyết chỉ sau một đêm”.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ra tuyên bố chung với Ukraine, trong đó ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiến hành đàm phán hòa bình căn cứ vào các tiền tuyến hiện tại trong cuộc xung đột với Nga.

Trong tuyên bố do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ký, các bên đã ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Tổng thống Trump rằng nên dừng giao tranh ngay lập tức và đường ranh giới hiện tại giữa Nga cùng Ukraine nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tái khẳng định cam kết với nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ lực.

Đến ngày 22/10, Tổng thống Trump xác nhận đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hungary. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Trump chia sẻ rằng ông quyết định định hủy cuộc gặp bởi thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai.

Trước đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga ngày 16/10, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo hai bên đã đồng ý gặp nhau tại Budapest của Hungary, dự kiến trong vòng 2 tuần kể từ cuộc điện đàm.

Ngày 25/10, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài đồng thời là người đứng đầu Quỹ đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - ông Kirill Dmitriev nhận định Moskva, Kiev và Washington đang tiến "khá gần" đến việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.