Hàng trăm người bất lực chờ phép màu giữa thảm kịch cháy chung cư Hong Kong

(Ngày Nay) - Vụ cháy chung cư tại Tai Po đã biến một góc Hong Kong thành nơi chờ đợi tuyệt vọng, khi hàng trăm người trông ngóng tin người thân.

Ngày 27/11, vẫn còn rất nhiều người ngồi chờ tại khu tạm trú dựng bên ngoài chung cư Tai Po, lo lắng ngóng tin về người thân trong vụ hỏa hoạn chết chóc nhất Hong Kong (Trung Quốc) trong ba thập kỷ qua. Ngọn lửa dữ đã thiêu rụi cụm tòa nhà cao tầng với khoảng 2.000 căn hộ.

Theo hãng tin AFP, đến sáng 27/11, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 44 người, và chính quyền báo cáo hàng trăm người khác vẫn mất tích.

Vụ cháy bùng phát vào chiều 26/11 đã gây chấn động đặc khu vốn tập trung nhiều chung cư cao tầng và có mật độ dân cư thuộc hàng đông nhất thế giới.

Từ hiện trường, có thể nghe rõ tiếng giàn giáo tre cháy và các tiếng nổ vang lên. Khói đen dày đặc cuộn lên từ những khối nhà.

“Cảnh tượng thực sự đáng sợ. Ngọn lửa lan từ một sang ba, rồi bốn tòa nhà. Thật sự rất kinh hoàng”, cô Veezy Chan, 25 tuổi, một cư dân địa phương, nói trong ngày 26/11.

Kể từ khi khu tạm trú được lập vào tối 26/11, người dân liên tục đến trình báo việc mất liên lạc với người thân.

Một số người ngồi lặng lẽ, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong hy vọng mong manh nhận được tin tức từ những người mất tích.

Nhân viên xã hội nhanh chóng phát chăn và gối cho người cao tuổi để giúp họ chống chọi với cái lạnh ban đêm.

Một cư dân trong khu vực, bà Shirley Chan, gọi thảm kịch lần này là vô cùng đau xót.

“Hãy tưởng tượng một ngôi nhà tan hoang, cháy rụi. Bất cứ ai cũng sẽ đau lòng. Tôi có thể hiểu được điều đó; nó thực sự rất đau. Những ngôi nhà chìm trong biển lửa. Điều này thậm chí không thể diễn tả thành lời”, bà Chan chia sẻ.

Bà bày tỏ mọi người chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa cháy mà "không thể làm được gì cả".

Một người đàn ông 65 tuổi họ Yuen cho biết tòa nhà bị cháy, nơi ông sinh sống, là nơi ở của nhiều người cao tuổi phụ thuộc vào xe lăn và xe tập đi. Vụ hỏa hoạn đã khiến ông cùng vợ trở thành người vô gia cư.

Ông nói do chung cư đang được bảo trì, nhiều cư dân đã đóng kín cửa sổ, nên không nghe thấy chuông báo cháy. “Đã có thiệt hại về tài sản và tính mạng, thậm chí một lính cứu hỏa đã tử vong”, ông Yuen cho biết.

Một số người dân đã tự nguyện quyên góp hàng hóa thiết yếu và chuyển đến các khu tạm trú được lập sau vụ hỏa hoạn.

Logan Yeung, tình nguyện viên 29 tuổi, nói anh sẽ ở lại khu vực để hỗ trợ cho đến khi hoạt động cứu hộ kết thúc.

“Tôi rất lo lắng”, Yeung nói thêm và tin rằng các vấn đề về xây dựng là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

Những vụ cháy gây chết người từng là tai họa thường gặp ở Hong Kong, nơi dân cư đông đúc, đặc biệt tại các khu nhà nghèo. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn đã được siết chặt trong nhiều thập kỷ qua, và những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng như vậy đã trở nên ít phổ biến hơn nhiều.

Nhiều cư dân gần hiện trường cho biết họ chưa bao giờ nghĩ rằng ngọn lửa sẽ lây lan sang các tòa nhà khác theo hướng gió và cháy suốt đêm. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, nhưng lưới và giàn giáo tre có thể đã góp phần khiến ngọn lửa bùng nhanh trong điều kiện gió mạnh.

Hiện có khoảng 900 người đang ở trong các khu tạm trú. Ngày 27/11, nhà chức trách Hong Kong đã yêu cầu ít nhất 13 trường cho học sinh nghỉ học. Lãnh đạo Đặc khu, ông John Lee Ka-chiu thông báo sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra vụ cháy và trình kết quả lên cơ quan điều tra.

Giàn giáo tre rất phổ biến tại Hong Kong. Tuy nhiên, sau một vụ cháy nhỏ hồi đầu năm nay, các quan chức đã tuyên bố sẽ bắt đầu loại bỏ dần loại giàn giáo này vì lý do an toàn.