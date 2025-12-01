Hé lộ những cư dân đầu tiên của mô hình nhà ở xã hội “đáng sống” tại Hải Phòng

(Ngày Nay) - Ngày 1/12/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng tại dự án Happy Home Tràng Cát (phường Hải An, TP. Hải Phòng) khi 192 căn nhà ở xã hội (NƠXH) đầu tiên chính thức được ký hợp đồng mua bán. Sau thời gian xét duyệt hồ sơ, những người lao động đủ điều kiện đã trở thành các chủ sở hữu tiên phong, đón đầu tương lai an cư bền vững ngay tại trung tâm phát triển mới Nam Hải Phòng.

“Kết thúc cuộc sống ở trọ và chuỗi ngày tăng ca không muốn về nhà”

Tại buổi ký kết, nhiều người lao động không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên sở hữu căn hộ khang trang, tiện nghi, trong môi trường sống đồng bộ tiện ích theo mô hình all-in-one do Vingroup phát triển.

Là công nhân Khu công nghiệp Đình Vũ, anh Trần Văn Hoài cho biết, điều anh ưng ý nhất chính là vị trí dự án khi nằm gần nơi anh làm việc: “Nơi ở mới sẽ chấm dứt cuộc sống ở trọ cũng như những chuỗi ngày tăng ca không muốn về nhà của tôi”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan, công nhân tại khu công nghiệp Deep C, lại tâm đắc với những tiện ích hiếm có. “Happy Home không chỉ là nơi ở, mà là môi trường sống đầy đủ, có công viên, vườn hoa, khu thể thao, trường học liền kề… giúp tôi chăm sóc tốt hơn cho gia đình mình”, chị Lan chia sẻ.

Lễ ký kết hợp đồng mua bán 192 căn NƠXH đầu tiên của Happy Home Tràng Cát là bước khởi động quan trọng trên hành trình kiến tạo cộng đồng an cư bền vững, dự kiến lên tới 10.000 người.

Trên quy mô 28,14 ha, Happy Home Tràng Cát quy hoạch 3.804 căn hộ đa dạng diện tích từ 28,8 - 70 m², đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng người lao động, từ cá nhân độc thân, gia đình trẻ tới hộ gia đình đa thế hệ.

Dự án được đánh giá sẽ nhanh chóng được lấp đầy khi sở hữu nhiều lợi thế độc nhất trên thị trường NƠXH. Trong đó, vị trí nằm trong Khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải của Happy Home Tràng Cát giúp cư dân kết nối nhanh chóng với các trục kinh tế, công nghiệp và dịch vụ trọng điểm của thành phố: 3 phút tới Khu công nghiệp Nam Tràng Cát; 6 phút ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; 10 phút đến sân bay quốc tế Cát Bi và 12 phút vào trung tâm Hải Phòng.

Dự án sở hữu bộ sưu tập tiện ích đáng sống gồm: 59 tiện ích ngoài trời, trong đó có 3 công viên, 4 vườn hoa, quảng trường, khu thể thao, khu cắm trại, vườn đọc sách… Liền kề có 3 trường học liên cấp, trạm y tế phường và 2 tòa nhà văn phòng, đảm bảo cư dân có thể sinh sống, học tập, làm việc và vui chơi trong một không gian đồng bộ, “all-in-one”.

Những hạ tầng, tiện ích này tạo ra môi trường sống vượt trội cho người lao động với những trải nghiệm vốn chỉ có ở các dự án nhà ở thương mại.

Boutique Home - “Địa chỉ vàng” cho mô hình vừa ở vừa kinh doanh

Nếu Happy Home giữ vai trò nền tảng trong chiến lược phát triển đô thị Tràng Cát, thì Boutique Home được ví như “trái tim thương mại”, nơi mang lại nhịp sống sôi động và cơ hội kinh doanh đắt giá cho cư dân.

Boutique Home kế thừa vị trí hiếm có của khu đô thị, bao gồm: trục đường lớn để kết nối nhanh chóng với các tiện ích nội khu và các hạ tầng giao thông chiến lược như vành đai 2, sân bay Cát Bi, tuyến hành lang ven biển Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tương lai...

Với các nhà đầu tư, vị trí đắc địa của Boutique Home mở ra triển vọng khai thác lượng khách dồi dào từ cộng đồng 10.000 cư dân của Happy Home; cộng đồng chuyên gia, kỹ sư đến từ các khu công nghiệp, cảng biển Nam Hải Phòng; dòng khách vãng lai từ các tuyến hạ tầng chiến lược...

Các căn Boutique Home được thiết kế thông minh, linh hoạt, vừa đủ tách biệt để đảm bảo nhu cầu sống riêng tư, yên tĩnh, vừa đủ không gian thiết kế song song các mô hình kinh doanh từ nhà hàng, cafe đến văn phòng, showroom…

Sức hút đặc biệt của Boutique Home còn đến từ tính giới hạn: toàn dự án chỉ có 284 căn. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng eo hẹp, Boutique Home trở thành tài sản giá trị cao cho mục đích tích sản, truyền thừa hoặc đầu tư lâu dài.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm này sở hữu pháp lý đầy đủ, minh bạch, được bảo chứng bởi thương hiệu Vingroup. Đây là yếu tố giúp các chủ sở hữu yên tâm khai thác kinh doanh, chuyển nhượng hoặc cho thuê trong tương lai.

Với sự kiện 192 căn NƠXH đầu tiên chính thức ký hợp đồng mua bán, dự án Happy Home Tràng Cát đã tiến gần hơn đến giai đoạn vận hành thực tế, trở thành điểm đến an cư mới, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị sôi động, văn minh và bền vững phía Nam Hải Phòng.