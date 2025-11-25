Vingroup hợp tác và hỗ trợ Pomina phát triển

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa các doanh nghiệp Việt, Tập đoàn Vingroup công bố hợp tác và hỗ trợ Công ty CP Thép Pomina. Thông qua gói tài chính đặc biệt và quan hệ đối tác ưu tiên, Vingroup sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm; đồng thời, chọn Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái Tập đoàn.
Vingroup sẽ cung cấp cho Công ty Thép Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%.
Vingroup sẽ cung cấp cho Công ty Thép Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%.

Theo công bố, Vingroup – thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal – sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

Vingroup hợp tác và hỗ trợ Pomina phát triển ảnh 1

Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất và Kinh doanh VinMetal.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Với sự hỗ trợ tài chính và đầu ra từ Vingroup, cộng hưởng cùng nền tảng công nghệ sản xuất thép từ Pomina, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước”.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Trong đó, ông Đỗ Tiến Sĩ – người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Pomina sẽ trở lại điều hành Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Tại VinMetal, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển giao lại cho ông Phạm Nhật Quân Anh nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup. Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là thành viên Hội đồng Quản trị VinFast, trước đó, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại VinFast, bao gồm: Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách Hậu mãi Toàn cầu; Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng... Trong các cương vị này, ông Quân Anh đều đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển mạnh mẽ của VinFast, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.

Bằng việc hợp tác và hỗ trợ toàn diện với Pomina, Vingroup đã khẳng định chủ trương nhất quán trong việc chủ động hợp tác với các doanh nghiệp Việt để nâng đỡ nhau cùng phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước./.

PV
Vingroup

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khu vực phía Nam đang là "điểm nóng" của dịch HIV
Khu vực phía Nam đang là "điểm nóng" của dịch HIV
(Ngày Nay) - Dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; hơn 68% ca nhiễm HIV mới được phát hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh; lây nhiễm tăng cao ở nhóm nam chuyển giới, nhóm MSM.
Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh
Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh
(Ngày Nay) - Biến đổi khí hậu với những hiện tượng khí tượng cực đoan, suy giảm tài nguyên và áp lực lên hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu tái định hình các mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ. Những chủ đề trọng yếu này sẽ là nội dung thảo luận tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, diễn ra ngày 4/12 tới tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 .
Một ngôi nhà bị sập ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, Phú Yên (cũ)
Vùng lũ Phú Yên: Phơi lúa trong mưa
(Ngày Nay) -Với những người ở thành phố như tôi, không thể tưởng tượng được trên nhiều con đường làng ở Phú Yên (cũ) vẫn không ngớt mưa gió lúc này, người dân lại đang phơi lúa bị nhấn chìm trong nước bạc trong trận lũ vừa qua. Họ phơi lúa bằng hy vọng chứ không phải bằng nắng trời, với ước mong cứu vớt được chút công sức sau một vụ mùa.
Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và Ukraine
Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và Ukraine
(Ngày Nay) - Mỹ và Ukraine mới đây thông báo đã xây dựng một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và điều chỉnh” nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Khuôn khổ này được cho là dựa trên một kế hoạch trước đó do Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo, từng gây tranh cãi vì bị đánh giá là có lợi cho Moskva.