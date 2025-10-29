Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín lần thứ năm liên tiếp

(Ngày Nay) - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, một lần nữa được vinh danh thuộc Top 10 C ông ty Thực phẩm Uy tín năm 2025 theo đánh giá của Vietnam Report (VNR). Đây là năm thứ năm liên tiếp Herbalife Việt Nam nhận được danh hiệu này, khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh đáng tin cậy và cam kết nhất quán về chất lượng của công ty tại thị trường Việt Nam.

Quy trình đánh giá dựa trên các yếu tố chính: mức độ tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước, hiệu quả hoạt động kinh doanh cùng tiềm năng tăng trưởng, uy tín truyền thông, và kết quả khảo sát từ các bên liên quan cũng như các nhóm đối tượng khác.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục được xếp hạng thuộc Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín nhất năm thứ năm liên tiếp. Sự ghi nhận này thể hiện sự tín nhiệm bền vững mà Qúy Thành Viên Độc Lập, khách hàng và các bên liên quan dành cho thương hiệu và sản phẩm Herbalife. Chúng tôi tiếp tục cam kết mạnh mẽ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thông qua các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, kết hợp cùng một cộng đồng năng động và truyền cảm hứng khuyến khích thêm nhiều người sống năng động và lành mạnh hơn mỗi ngày”.

Đầu năm nay, Herbalife Việt Nam cũng vinh dự được Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam công nhận là thương hiệu danh tiếng tại Việt Nam năm 2025 với Chứng nhận Top 10 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam. Chương trình đánh giá, ghi nhận, và quảng bá các doanh nghiệp có bề dày thành tích phát triển, chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và được người tiêu dùng tín nhiệm.

Kể từ khi hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2009, Herbalife hiện cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa; Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp; Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực; Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo; Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.

Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 16 năm hoạt động của Herbalife Việt Nam, nhấn mạnh cam kết lâu dài của công ty trong việc góp phần nâng cao cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam thông qua dinh dưỡng lành mạnh, gắn kết cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980. Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.