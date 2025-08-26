Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng VnExpress Marathon Nha Trang

(Ngày Nay) - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là Nhà tài trợ của Giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang vừa diễn ra với số lượng vận động viên tham gia cao kỷ lục trong toàn hệ thống VnExpress Marathon là 13.000 người. Giải chạy được tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 8 tại tỉnh ven biển Khánh Hóa xinh đẹp thuộc khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi giải đấu năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Việc tài trợ cho VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp phù hợp với cam kết mạnh mẽ Herbalife trong việc góp phần khuyến khích sống năng động lành mạnh thông qua hỗ trợ các sự kiện thể thao cộng đồng. Chúng tôi tin rằng luyện tập thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài."

Đường chạy mang đến cơ hội cho người tham gia trải nghiệm và khám phá các danh lam thắng cảnh cùng những điểm du lịch hấp dẫn của Nha Trang, như những cung đường ven biển thơ mộng, ngắm bình minh trên đồi Lương Sơn hay chạy bộ qua những con phố sôi động của Nha Trang.

Giải chạy có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế – cùng nhau chạy ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife đã tích cực tham gia với tư cách vận động viên cũng như hỗ trợ sự kiện được thành công tốt đẹp.

Herbalife là đối tác chính thức của hệ thống VnEXpress Marathon từ năm 2022, tài trợ các giải chạy thu hút hàng chục ngàn người tham gia mỗi năm. Giải VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 là sự kiện thứ ba trong chuỗi các giải chạy tổ chức bởi VnExpress mà Herbalife sẽ tài trợ trong năm 2025.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980. Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.