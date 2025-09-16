Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động thông qua hoạt động đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025

(Ngày Nay) - VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 được tổ chức từ ngày 12-14/9/2025 tại thành phố Cần Thơ là giải chạy đầu tiên thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giải chạy thu hút sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng bạn bè và người thân.
Các VĐV xuất phát tại Vnexpress Marathon Cần Thơ 2025
Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động thông qua hoạt động đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 ảnh 1

Cung đường chạy tại TP Cần Thơ thơ mộng được người dân miền tây cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, đơn vị tài trợ giải chạy cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi ngày càng có nhiều người tham gia chạy bộ như một phần của cuộc sống hàng ngày." Việc đồng hành cùng giải chạy này một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc liên tục hỗ trợ các sáng kiến ​​cộng đồng nhằm giúp nhiều người quan tâm hơn đến tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng để sống khỏe mạnh.

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động thông qua hoạt động đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 ảnh 2

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cùng các Thành Viên Herbalife & VĐV Châu Tuyết Vân tại sự kiện Vnexpress Marathon Cần Thơ 2025

“Chúng tôi cũng rất tự hào khi các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam hào hứng tham gia giải chạy cùng với những vận động viên nhiệt huyết góp phần ý nghĩa vào thành công của giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ ngay trong lần đầu tiên được tổ chức”, ông Thắng chia sẻ thêm.

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động thông qua hoạt động đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 ảnh 3

Các VĐV tham gia tại Vnexpress Marathon Cần Thơ 2025 luôn đầy năng lượng

Giải chạy có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế – cùng nhau chạy ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Các vận động viên đi qua khu vực Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ - biểu tượng của thành phố, các tuyến phố ven sông và khu dân cư địa phương. Lộ trình này mang lại trải nghiệm kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và nét yên bình của miền sông nước.

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động thông qua hoạt động đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 ảnh 4

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, Campuchia & Thái Lan trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao tại giải

Herbalife là đối tác chính thức của hệ thống VnEXpress Marathon từ năm 2022, tài trợ các giải chạy thu hút hàng chục ngàn người tham gia mỗi năm. Giải VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là sự kiện thứ tư trong chuỗi các giải chạy tổ chức bởi VnExpress mà Herbalife sẽ tài trợ trong năm 2025.

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động thông qua hoạt động đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 ảnh 5

Các VĐV luôn tích cực lan tỏa tinh thần sống khỏe và động lực vượt trội, truyền cảm hứng cho cộng đồng
