Hiện diện hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc

(Ngày Nay) - Theo định hướng quy hoạch, khu vực Hồ Núi Cốc được xác định là trọng điểm của chiến lược phát triển đô thị mới tại cực tăng trưởng Tây Nam thành phố Thái Nguyên (cũ), mặt nước hơn 25km² của hồ Núi Cốc cùng địa hình trung du trập trùng và hệ sinh thái xanh đặc trưng là những yếu tố được các chuyên gia đánh giá tương đồng với nhiều khu du lịch hồ nổi tiếng trên thế giới.

Từ Balaton (Hungary) đến Hồ Núi Cốc (Việt Nam)

Tại châu Âu, hồ Balaton mang biệt danh “viên ngọc của Hungary” - nổi tiếng với mô hình du thuyền, nghỉ dưỡng ven hồ, các khu đô thị sinh thái tích hợp thể thao và nghệ thuật. Cấu trúc phát triển của Balaton dựa trên ba trụ cột: thiên nhiên, trải nghiệm và cộng đồng văn hóa. Chính nhờ cách khai thác bài bản cảnh quan hồ, tuyến du thuyền, hệ thống resort cao cấp và các hoạt động lễ hội âm nhạc quốc tế, Balaton trở thành một trong những điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Âu.

Ngày 22/11/2025 vừa qua, tại dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, Tập đoàn Flamingo đã tổ chức sự ra mắt và trải nghiệm “Siêu quần thể CLB du thuyền Flamingo Yachting Club”, mở ra một chương mới trong hành trình kiến tạo quần thể nghỉ dưỡng ven hồ cao cấp.

Khuôn khổ sự kiện có ba hoạt động chính: trải nghiệm dinh thự mẫu, du ngoạn cảnh sắc Hồ Núi Cốc trên du thuyền cùng Flamingo Yachting Club, thưởng thức show nhạc sống Soul of the Forest lần đầu có mặt tại Thái Nguyên. Sự kiện là bước khởi đầu giới thiệu hệ thống sản phẩm và dịch vụ cao cấp tại Flamingo Maison 108, đồng thời thể hiện tầm nhìn về một quần thể du lịch nghỉ dưỡng đặc biệt, nơi thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm giải trí hạng sang hòa cùng một nhịp.

Tương tự "viên ngọc Hungary” Balaton, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ đầu tư một khu nghỉ dưỡng đơn thuần mà đang tạo dựng một cấu trúc đô thị du lịch đa lớp, kết nối từ không gian lưu trú, vui chơi giải trí, nghệ thuật (dự án nghệ thuật đương đại Art in the Forest, show nhạc Soul of the Forest), đến các hoạt động trải nghiệm hồ Núi Cốc (Flamingo Yachting Club), wellness, thể thao và trải nghiệm văn hoá cộng đồng.

Sự kiện ngày 22/11/2025 chính là bản phác thảo đầu tiên cho hình hài một “Balaton phiên bản Việt Nam”, nơi Hồ Núi Cốc bước vào kỷ nguyên khai thác mới với quần thể nghỉ dưỡng, du thuyền và nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Các hoạt động trong sự kiện đều được thiết kế để truyền tải trọn vẹn chất tinh hoa của Flamingo Maison 108: Từ cảm xúc cá nhân khi trải nghiệm các dinh thự độc bản, hòa nhập thiên nhiên khi ngắm cảnh trên du thuyền, và cộng hưởng tinh thần nghệ thuật với show nhạc sống Soul of the Forest nổi tiếng.

Khơi mở cơ hội đầu tư, thu hút khách hàng chiến lược bằng loạt tiện ích tinh hoa

Với Flamingo Maison 108, Chủ đầu tư Flamingo hướng đến nhóm khách hàng có gu sống tinh tế, ưa chuộng loại hình đầu tư gắn với phong cách sống. Việc triển khai sớm các tiện ích như CLB du thuyền, hạ tầng nghệ thuật, các dịch vụ ẩm thực và chương trình trị liệu phục hồi sẽ giúp tạo lực hút thương mại, từ đó thu hút dòng vốn đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, Flamingo Maison 108 sẽ đóng vai trò là dự án tiên phong cho chiến lược phát triển đô thị tại Thái Nguyên, tạo hình mẫu cho mô hình đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp. Tư duy phát triển này phù hợp với xu hướng dịch chuyển toàn cầu từ du lịch tham quan sang du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng chữa lành. Khi các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và thể thao được lồng ghép vào không gian tự nhiên, Flamingo Maison 108 không chỉ thu hút khách đến mà còn tạo cơ sở để khách trở lại và lưu trú dài ngày.

Với những lợi thế đặc thù về thiên nhiên, vị trí và chiến lược đầu tư, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc cho thấy tiềm năng trở thành điểm dừng chân cao cấp của khu vực Đông Bắc và là hình ảnh phản chiếu của Balaton trong tương lai gần. Khi chất sống gắn với thiên nhiên được nâng tầm bằng thiết kế kiến trúc và trải nghiệm chuẩn mực, hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc đã bắt đầu định hình, khởi đầu cho một mô hình đô thị du lịch mới của Việt Nam.