Hiện diện hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Theo định hướng quy hoạch, khu vực Hồ Núi Cốc được xác định là trọng điểm của chiến lược phát triển đô thị mới tại cực tăng trưởng Tây Nam thành phố Thái Nguyên (cũ), mặt nước hơn 25km² của hồ Núi Cốc cùng địa hình trung du trập trùng và hệ sinh thái xanh đặc trưng là những yếu tố được các chuyên gia đánh giá tương đồng với nhiều khu du lịch hồ nổi tiếng trên thế giới.

Từ Balaton (Hungary) đến Hồ Núi Cốc (Việt Nam)

Tại châu Âu, hồ Balaton mang biệt danh “viên ngọc của Hungary” - nổi tiếng với mô hình du thuyền, nghỉ dưỡng ven hồ, các khu đô thị sinh thái tích hợp thể thao và nghệ thuật. Cấu trúc phát triển của Balaton dựa trên ba trụ cột: thiên nhiên, trải nghiệm và cộng đồng văn hóa. Chính nhờ cách khai thác bài bản cảnh quan hồ, tuyến du thuyền, hệ thống resort cao cấp và các hoạt động lễ hội âm nhạc quốc tế, Balaton trở thành một trong những điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Âu.

Hiện diện hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc ảnh 1
Cảnh quan Balaton - hồ lớn nhất Trung Âu và là niềm tự hào của Hungary.

Ngày 22/11/2025 vừa qua, tại dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, Tập đoàn Flamingo đã tổ chức sự ra mắt và trải nghiệm “Siêu quần thể CLB du thuyền Flamingo Yachting Club”, mở ra một chương mới trong hành trình kiến tạo quần thể nghỉ dưỡng ven hồ cao cấp.

Khuôn khổ sự kiện có ba hoạt động chính: trải nghiệm dinh thự mẫu, du ngoạn cảnh sắc Hồ Núi Cốc trên du thuyền cùng Flamingo Yachting Club, thưởng thức show nhạc sống Soul of the Forest lần đầu có mặt tại Thái Nguyên. Sự kiện là bước khởi đầu giới thiệu hệ thống sản phẩm và dịch vụ cao cấp tại Flamingo Maison 108, đồng thời thể hiện tầm nhìn về một quần thể du lịch nghỉ dưỡng đặc biệt, nơi thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm giải trí hạng sang hòa cùng một nhịp.

Hiện diện hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc ảnh 2
Những hình ảnh trong sự kiện trải nghiệm đặc biệt tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.
Hiện diện hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc ảnh 3
Những hình ảnh trong sự kiện trải nghiệm đặc biệt tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.
Hiện diện hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc ảnh 4
Những hình ảnh trong sự kiện trải nghiệm đặc biệt tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.

Tương tự "viên ngọc Hungary” Balaton, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ đầu tư một khu nghỉ dưỡng đơn thuần mà đang tạo dựng một cấu trúc đô thị du lịch đa lớp, kết nối từ không gian lưu trú, vui chơi giải trí, nghệ thuật (dự án nghệ thuật đương đại Art in the Forest, show nhạc Soul of the Forest), đến các hoạt động trải nghiệm hồ Núi Cốc (Flamingo Yachting Club), wellness, thể thao và trải nghiệm văn hoá cộng đồng.

Hiện diện hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc ảnh 5
Show ca nhạc Soul Of The Forest diễn ra trong cảnh sắc hoàng hôn Hồ Núi Cốc tuyệt đẹp.

Sự kiện ngày 22/11/2025 chính là bản phác thảo đầu tiên cho hình hài một “Balaton phiên bản Việt Nam”, nơi Hồ Núi Cốc bước vào kỷ nguyên khai thác mới với quần thể nghỉ dưỡng, du thuyền và nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Các hoạt động trong sự kiện đều được thiết kế để truyền tải trọn vẹn chất tinh hoa của Flamingo Maison 108: Từ cảm xúc cá nhân khi trải nghiệm các dinh thự độc bản, hòa nhập thiên nhiên khi ngắm cảnh trên du thuyền, và cộng hưởng tinh thần nghệ thuật với show nhạc sống Soul of the Forest nổi tiếng.

Khơi mở cơ hội đầu tư, thu hút khách hàng chiến lược bằng loạt tiện ích tinh hoa

Với Flamingo Maison 108, Chủ đầu tư Flamingo hướng đến nhóm khách hàng có gu sống tinh tế, ưa chuộng loại hình đầu tư gắn với phong cách sống. Việc triển khai sớm các tiện ích như CLB du thuyền, hạ tầng nghệ thuật, các dịch vụ ẩm thực và chương trình trị liệu phục hồi sẽ giúp tạo lực hút thương mại, từ đó thu hút dòng vốn đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, Flamingo Maison 108 sẽ đóng vai trò là dự án tiên phong cho chiến lược phát triển đô thị tại Thái Nguyên, tạo hình mẫu cho mô hình đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp. Tư duy phát triển này phù hợp với xu hướng dịch chuyển toàn cầu từ du lịch tham quan sang du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng chữa lành. Khi các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và thể thao được lồng ghép vào không gian tự nhiên, Flamingo Maison 108 không chỉ thu hút khách đến mà còn tạo cơ sở để khách trở lại và lưu trú dài ngày.

Với những lợi thế đặc thù về thiên nhiên, vị trí và chiến lược đầu tư, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc cho thấy tiềm năng trở thành điểm dừng chân cao cấp của khu vực Đông Bắc và là hình ảnh phản chiếu của Balaton trong tương lai gần. Khi chất sống gắn với thiên nhiên được nâng tầm bằng thiết kế kiến trúc và trải nghiệm chuẩn mực, hình dáng Balaton tại Hồ Núi Cốc đã bắt đầu định hình, khởi đầu cho một mô hình đô thị du lịch mới của Việt Nam.

PV
Tập đoàn Flamingo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
(Ngày Nay) - Sáng 24/11, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của đông đảo của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.
Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ một trường học tại Thái Nguyên tái thiết hoạt động sau bão số 11.
Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
(Ngày Nay) - Bản đề xuất hòa bình Ukraine mà châu Âu đưa ra để đối trọng với kế hoạch 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm được một số điểm chung. Tuy nhiên, tương lai các vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn là câu hỏi lớn.
Ảnh minh hoạ.
Nhìn lại cuộc chạy đua hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ
(Ngày Nay) - Từ lợi thế tuyệt đối của Mỹ đến bước bứt phá ngoạn mục của Liên Xô, cuộc chạy đua hạt nhân kéo dài 80 năm hé lộ những bí mật công nghệ, chiến lược quân sự và sức mạnh địa chính trị ít người biết.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
EU vạch "lằn ranh đỏ" cho vấn đề Ukraine
(Ngày Nay) - Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố cứng rắn về lập trường của Liên minh châu Âu (EU) đối với các kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó khẳng định 3 nguyên tắc cốt lõi không thể thương lượng: Không được phép thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được đặt giới hạn cho quân đội Ukraine khiến nước này có nguy cơ sẽ bị tấn công trong tương lai và EU phải giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.
Không gian đình Kim Ngân. Ảnh: VGP/Thanh Tùng.
Di sản thăng hoa trong không gian sáng tạo phố cổ Hà Nội
(Ngày Nay) - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đang biến phố cổ Hà Nội thành điểm hội tụ sáng tạo, nơi di sản được tái diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo hấp lực mạnh mẽ cho du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô.