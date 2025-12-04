Sức nóng mùa lễ hội: Các điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch cuối năm của người Việt

(Ngày Nay) - Khi mùa lễ hội đến gần, du khách Việt cũng “rục rịch” chuẩn bị cho một trong những thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm với nhiều sự kiện kỷ niệm và chào đón năm mới xuyên suốt tháng 12 và tháng 1.

Với 83% du khách Việt ưu tiên đi du lịch vào cuối tuần để tận dụng tối đa kỳ nghỉ của mình, việc Tết Dương lịch năm nay rơi vào những ngày gần cuối tuần khiến đây trở thành thời điểm lý tưởng để người Việt có thể tận hưởng một chuyến du lịch trọn vẹn hơn. Dựa trên dữ liệu tìm kiếm mới nhất, Booking.com, một trong những nền tảng du lịch kỹ thuật số hàng đầu thế giới đã hé lộ danh sách những điểm đến được du khách Việt quan tâm nhiều nhất trong mùa lễ hội cuối năm nay. Những điểm đến nội địa quen thuộc vẫn dẫn đầu mùa lễ hội với du khách Việt.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 (Travel Trends 2025) của Booking.com, có đến 69% du khách Việt chọn du lịch nội địa, và trong số đó, 42% người tham gia khảo sát cho biết họ thích đến những nơi quen thuộc và 37% đánh giá cao sự tiện lợi của việc lựa chọn điểm đến mất ít thời gian di chuyển. Bên cạnh những lý do phổ biến trên, 45% du khách chia sẻ họ sẵn sàng tham gia các lễ hội địa phương khi đi du lịch. Những yếu tố này góp phần lý giải vì sao các điểm đến quen thuộc vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch nghỉ lễ cuối năm của nhiều người Việt.

Dữ liệu tìm kiếm dựa trên các lượt tìm điểm đến nội địa trên Booking.com của người dùng tại Việt Nam từ ngày 1/10 đến 15/11/2025, với ngày nhận phòng từ 20/12/2025 đến 5/1/2026. So sánh theo năm dựa trên dữ liệu tìm kiếm so với cùng kỳ năm 2024.

Phú Quốc dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt trong kỳ nghỉ cuối năm, ghi nhận mức tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, những thành phố sôi động với nhiều sự kiện và hoạt động kỷ niệm đặc sắc. Các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Mũi Né tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho chuyến nghỉ dưỡng cuối năm, trong khi Hội An và Sa Pa thu hút du khách muốn hòa mình vào văn hóa địa phương và không khí lễ hội đặc trưng.

Các kỳ nghỉ ngắn ngày ở nước ngoài cũng đang ngày càng được ưa chuộng mỗi khi dịp lễ hội đến. Với gần 30% người Việt cho biết họ dự định dành 1-4 đêm khi du lịch nước ngoài và 29% khác cân nhắc kỳ nghỉ dài 5-7 đêm trong năm 2025, cuối năm thường là thời điểm hoàn hảo để lên kế hoạch cho một chuyến đi quốc tế. Bangkok, Tokyo và Seoul dẫn đầu danh sách những điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất mùa lễ hội năm nay, mỗi thành phố lại mang một sức hút riêng. Bangkok sôi động với hàng loạt các sự kiện cuối năm, trong khi Tokyo và Seoul hấp dẫn du khách với không khí lễ hội đặc trưng. Với những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ dài hơn, Sydney và Paris là hai lựa chọn hàng đầu. Sydney vẫn là điểm đến quen thuộc trong mùa lễ hội, nổi bật với các sự kiện đón giao thừa và màn pháo hoa hoành tráng tại Cầu Cảng. Trong khi đó, kinh đô ánh sáng Paris - thành phố có mức tăng trưởng lượt tìm kiếm cao nhất trong 10 điểm đến quốc tế với hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái, thu hút du khách nhờ các hoạt động Giáng sinh sôi động.

Dữ liệu tìm kiếm của du khách quốc tế trong kỳ nghỉ dài cuối năm (từ ngày 20/12/2025 đến 4/01/2026) cho thấy họ đang tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa và giải trí khác nhau trong mùa lễ hội tại Việt Nam. Bên cạnh hai cửa ngõ đô thị lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, các địa điểm được tìm kiếm hàng đầu còn gồm những vùng biển đảo như Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang, thành phố cổ kính như Hội An, cùng vùng núi và cao nguyên như Sa Pa và Đà Lạt.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com cho biết: “Du lịch cuối năm là thời điểm lý tưởng để nhiều người nghỉ ngơi, tận hưởng không khí lễ hội và dành thời gian bên những người thân yêu. Dữ liệu tìm kiếm của chúng tôi cho thấy du khách Việt đang vừa ưu tiên khám phá các điểm đến quen thuộc trong nước, vừa lựa chọn những kỳ nghỉ ngắn ở các quốc gia lân cận trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Họ tìm kiếm những hành trình mang lại sự tiện lợi, thân thuộc, hoặc những trải nghiệm văn hóa và lễ hội mới mẻ. Booking.com cam kết sẽ luôn hỗ trợ du khách dễ dàng tìm kiếm và đặt những lựa chọn phù hợp để tận hưởng trọn vẹn mùa lễ hội này.”