Ẩm thực truyền thống Singapore: Di sản giữa nhịp sống hiện đại

(Ngày Nay) - Là một trong những quốc gia hiện đại và phát triển bậc nhất châu Á, Singapore vẫn giữ cho mình những hương vị truyền thống tại các quán ăn gia truyền, tiệm cà phê bình dân (kopitiam) hay những hiệu bánh thủ công tồn tại hàng chục năm. Những địa điểm lâu đời ấy không chỉ phục vụ món ăn quen thuộc với người dân Đảo quốc mà còn kể câu chuyện và tinh thần của nhiều thế hệ người Singapore trong từng hương vị còn nguyên vẹn đến hôm nay.

Ẩm thực bình dân Zi Char - Di sản ẩm thực của Đảo quốc

“Zi Char” (hoặc “Tze Char”) có nghĩa là nấu và chiên trong tiếng Phúc Kiến. Tại Singapore, Zi Char từ lâu đã trở thành một mô hình quán ăn quen thuộc của các gia đình, phục vụ thực đơn đa dạng với khẩu phần lớn và giá cả hợp lý.

Tiêu biểu cho phong cách ẩm thực này phải kể đến Keng Eng Kee (KEK) Seafood - một quán ăn “Zi Char” gia đình và được phát triển qua ba thế hệ. KEK ra đời từ một quầy ăn nhỏ vào những năm 1970, quán ăn nổi tiếng nhờ hương vị truyền thống mang tinh thần ẩm thực gia đình đặc trưng của Zi Char với các món ăn như Chilli Crab (cua sốt ớt), Coffee Pork Ribs (sườn heo xào và phủ sốt cà phê) hay Moonlight Hor Fun (món hủ tiếu xào ăn cùng lòng đỏ trứng). Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, KEK vẫn là điểm đến của nhiều người dân địa phương và du khách khi tìm kiếm hương vị “Zi Char” được Michelin Guide ghi nhận.

Keng Eng Kee Seafood - Địa chỉ: 124 Bukit Merah Lane 1 #01-136, Singapore 150124 - Thời gian hoạt động: 12:00 - 14:30, 17:00 - 22:00 (mỗi ngày)

Bên cạnh KEK Seafood, Kok Sen cũng là điểm đến quen thuộc của thực khách muốn khám phá trọn vẹn văn hóa ẩm thực Zi Char. Khởi nguồn từ một quán ăn nhỏ vào năm 1965 và được phát triển qua ba thế hệ trong cùng một gia đình, Kok Sen giữ nguyên cách chế biến đậm vị của Zi Char truyền thống với các món như Big Prawn Hor Fun (hủ tiếu xào với tôm lớn và sốt), Claypot Yong Tau Foo (đậu hũ nhồi thịt hầm nồi đất) hay Prawn Bee Hoon (bún gạo xào tôm). Nhờ vẫn giữ được hương vị “Zi Char” truyền thống suốt nhiều thập kỷ, quán đã 9 năm liền được Michelin Bib Gourmand ghi nhận và trở thành điểm đến cho du khách muốn tìm kiếm cơ hội trải nghiệm ẩm thực đã gắn với Singapore qua nhiều thế hệ.

Kok Sen - Địa chỉ: 2, 4 Keong Saik Rd., Singapore 089110 - Thời gian hoạt động: 12:00 - 14:15; 17:00 - 21:15 (Thứ 3 - Chủ Nhật)

Văn hóa Kopitiam - Trải nghiệm cà phê “chuẩn Singapore”

Tại Singapore, văn hoá kopitiam - cách gọi quán cà phê truyền thống được ghép từ “kopi” (cà phê trong tiếng Mã Lai) và “tiam” (cửa hàng trong tiếng Phúc Kiến) đã gắn liền với đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Kopitiam xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, khi các đầu bếp người Hoa từng làm cho gia đình Anh và Hà Lan mang thói quen uống cà phê buổi sáng vào

Đảo quốc và phát triển kỹ thuật rang cà phê thủ công cùng đường và mỡ để tạo hương thơm và vị caramel đặc trưng. Từ những tách kopi nóng pha với sữa đặc và sữa tươi khuấy đến khi nổi bọt, kopitiam đã trở thành không gian quen thuộc nơi người dân Singapore gặp gỡ, trò chuyện và bắt đầu ngày mới theo nhịp sống thân thuộc của Đảo quốc.

Heap Seng Leong là một trong những kopitiam vẫn giữ gần như nguyên vẹn diện mạo sau nhiều thập kỷ. Quán được ông Shi Pong Shu tiếp quản từ các chủ người Hải Nam vào năm 1974 và không gian gần như không thay đổi kể từ đó. Nơi đây gợi lại hình ảnh Singapore xưa với tường gạch, quạt trần, kệ gỗ và bếp than, cùng những vật dụng cũ như điện thoại công cộng màu cam hay chiếc bàn tính để tính tiền. Mỗi tách kopi-O (cà phê đen được pha với đường) hay kopi sữa đều được pha bằng tay: bột cà phê được cho vào vợt vải, ngâm cùng nước trong ấm và đun trên bếp than, tạo nên hương vị đậm đà khó tìm thấy ở các chuỗi cà phê hiện đại.

Heap Seng Leon - Địa chỉ: 10 N Bridge Rd, #01-5109, Singapore 190010 - Thời gian hoạt động: 5:00 - 15:00 (mỗi ngày)

Để bổ sung năng lượng cho một ngày làm việc năng suất, người Singapore thường thưởng thức cà phê kopi cùng bánh mình nướng kaya (Kaya Toast), loại bánh mì có lớp vỏ ngoài giòn rụm, béo ngậy ăn kèm trứng luộc lòng đào mềm. Bên cạnh Heap Seng Leong, Tong Ah Eating House - kopitiam đã hoạt động từ năm 1939 - cũng là một địa chỉ mà du khách có thể ghé thăm để trải nghiệm bữa sáng “đúng chuẩn“ Singapore này. Đây là một địa điểm ăn sáng quen thuộc của nhiều người dân địa phương, phục vụ kaya toast và kopi theo phong cách truyền thống đã duy trì suốt 86 năm hoạt động.

Tong Ah Eating House - Địa chỉ: 35 Keong Saik Rd., Singapore 089142 - Thời gian hoạt động: o Thứ 4: 7:00 - 14:00 o Thứ 2- Thứ 3; Thứ 5 - Chủ Nhật: 7:00 - 22:00

Tiệm bánh truyền thống lưu giữ hương vị Singapore xưa

Những tiệm bánh truyền thống là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh ẩm thực đa sắc của Singapore. Không biển hiệu hào nhoáng, không dây chuyền sản xuất hiện đại, những cửa tiệm này vẫn kiên trì gìn giữ cách làm thủ công như một cách giữ lại hương vị xưa giữa nhịp sống hiện đại.

Một trong những tiệm bánh lâu đời tại Singapore phải kể đến Loong Fatt Tau Sar Piah. Khi nhắc đến bánh tau sar piah – món bánh đậu đỏ, đậu xanh đặc trưng của người Phúc Kiến, du khách không thể bỏ lỡ tiệm bánh đã hoạt động từ năm 1948 này. Đến nay, tiệm vẫn giữ phương pháp làm bánh thủ công. Những chiếc bánh nhỏ, giòn xốp, nhân ngọt hoặc mặn là hương vị tuổi thơ của biết bao người Singapore, thường xuất hiện trong dịp lễ, ngày cúng gia tiên hay đơn giản chỉ là món quà đem biếu mỗi khi ghé thăm họ hàng. Ngoài tau sar piah, tiệm còn giữ lại nhiều loại bánh “kiểu xưa” như bánh bông lan chuối, bánh lá dứa, các loại bánh cuộn,... đều được làm bằng tay mỗi ngày. Sự mộc mạc của cửa tiệm cùng hình ảnh những người thợ chăm chỉ bên lò nướng phần nào đại diện cho cách người Singapore bền bỉ duy trì những hương vị truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Loong Fatt Tau Sar Piah - Địa chỉ: 639 Balestier Rd, Singapore 329922 - Thời gian hoạt động: 7:30 - 16:00 (Thứ 2 - Thứ 7)

Bức tranh ẩm thực của Singapore đa dạng nhờ sự giao thoa của nhiều nền văn hoá. Ở đó, mỗi địa điểm ẩm thực truyền thống đều phản ánh cách người Singapore gìn giữ những giá trị và hương vị đã gắn bó với người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Từ quán ăn gia truyền, kopitiam lâu đời đến các tiệm bánh thủ công, những điểm dừng chân tưởng chừng bình dị ấy lại mở ra một góc nhìn khác về Đảo quốc - nơi sự sôi động, hiện đại song hành với chiều sâu văn hoá được gìn giữ. Chính những điều ấy giúp du khách không chỉ có những trải nghiệm ẩm thực phong phú khi ghé thăm Singapore, mà còn hiểu hơn về những câu chuyện văn hoá đã định hình bản sắc của nơi đây.