Việt Nam: Điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới cho du khách yêu ẩm thực

(Ngày Nay) - Việt Nam được xếp hạng “Best for food” - điểm đến mùa Đông lý tưởng cho du khách yêu ẩm thực. Từ tháng Mười đến tháng Hai năm sau được gợi ý là thời gian lý tưởng để du lịch dải đất hình chữ S.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, Việt Nam vừa lọt danh sách 20 điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới cho năm 2025-2026. Bình chọn này do tạp chí du lịch Time Out (Anh) công bố.

Theo đó, Việt Nam được xếp hạng “Best for food” - điểm đến mùa Đông lý tưởng cho du khách yêu ẩm thực. Các chuyên gia từ tạp chí đánh giá Việt Nam không chỉ đa dạng với nền ẩm thực truyền thống phong phú, đậm bản sắc với hương vị ấn tượng khó quên, mà các món ăn ngon còn dễ tiếp cận,chi phí hợp lý và đa dạng lựa chọn từ quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp.

Giai đoạn từ tháng Mười đến tháng Hai năm sau được gợi ý là thời điểm lý tưởng để du lịch Việt Nam. Chi phí di chuyển và lưu trú tại Việt Nam cũng được đánh giá “thân thiện” với du khách, tiết kiệm hơn so nhiều điểm du lịch quốc tế khác.

Những địa điểm nổi bật và không thể bỏ qua dọc Việt Nam cho du khách khám phá như Hà Nội, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh... Hà Nội trong mắt khách ngoại quốc thú vị bởi những quán jazz nhỏ, thưởng thức không khí phố cổ và ẩm thực đường phố. Trong khi đó, Hội An được nhắc đến với món Cao Lầu đặc trưng, những dãy phố cổ yên bình, cổ kính và nét quyến rũ của đèn lồng buổi tối. Còn Thành phố Hồ Chí Minh lại mang đến trải nghiệm của nhịp sống sôi động về đêm trong các nhà hàng, quán cà phê…

Vậy du khách có thể thưởng thức gì khi đến Việt Nam vào mùa Đông? Các chuyên gia từ Time Out gợi ý du khách có thể cảm nhận rõ rệt nhất không khí mùa Đông ở khu vực phía Bắc. Trong tiết trời lạnh giá, một bát phở nghi ngút khói sẽ là món ăn hoàn hảo. Đây cũng chính là món ăn được CNN nhiều lần gọi là “món súp ngon nhất thế giới,” còn Lonely Planet thì xếp phở Hà Nội vào danh sách “50 món ăn phải thử một lần trong đời.”

Bên cạnh đó, bún thang, bún mọc, bún bò, bún cá… cũng là những món ăn truyền thống được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi khám phá Hà Nội mùa lạnh. South China Morning Post từng mô tả bún thang như “bản giao hưởng tinh tế của ẩm thực Việt,” với từng sợi bún, lớp trứng thái chỉ, gà xé, nấm hương hòa quyện trong nước dùng thanh ngọt.

Đặc biệt, mùa đông Hà Nội còn gắn liền với những món chè nóng như chè sắn, chè bà cốt, bánh trôi tàu... CNN từng đưa bánh trôi tàu vào danh sách “những món tráng miệng mùa Đông độc đáo của châu Á,” nhấn mạnh sự hòa quyện giữa vị nóng của gừng và độ mềm dẻo của bột nếp như một “cái ôm nhỏ” trong những ngày lạnh giá.

Với những hương vị khó quên như vậy, mùa Đông Việt Nam thực sự là một điểm chạm cảm xúc rất khác biệt để níu chân du khách quốc tế yêu ẩm thực.

Top 20 điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới cho năm 2025-2026 của Time Out đại diện cho nhiều phong cách du lịch khác nhau trên khắp thế giới, trong đó có nhiều cái tên ấn tượng như: thành phố nghỉ dưỡng tốt nhất - Cape Town (Nam Phi); thành phố ấm áp nhất châu Âu - Tenerife (Tây Ban Nha); điểm đến hoang dã ấn tượng nhất - Namibia; điểm đến nghệ thuật độc đáo nhất - Cartagena (Colombia)...