Hoa hậu Thuỳ Tiên: Tuổi thơ bất hạnh, lấm lem danh vọng

(Ngày Nay) - Tối 19/5, Bộ Công an phát đi thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam hoa hậu Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" với vai trò đồng phạm cùng các bị can Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs… trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.