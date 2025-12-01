Quốc hội biểu quyết bổ sung 7 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 10

(Ngày Nay) - Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thống nhất bổ sung 7 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 10. Tổng thời gian kỳ họp không thay đổi.
Quốc hội làm việc sáng nay, 1/12.
Sáng nay, 1/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung 7 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, các nội dung bổ sung gồm:

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại nước ngoài) năm 2025 (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp).

Việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp).

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp).

Quốc hội cũng bố trí thời gian cụ thể trong chương trình để xem xét, thông qua đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Thời gian tiến hành đối với một số nội dung liên quan được điều chỉnh cho phù hợp và không thay đổi tổng thời gian làm việc của kỳ họp.

Quốc hội Kỳ họp thứ 10

