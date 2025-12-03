Đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh

(Ngày Nay) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đề nghị nâng mức doanh thu không chịu thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

Chiều và tối 2/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 52 cho ý kiến về các nội dung quan trọng liên quan đến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), một nội dung đáng chú ý được Chính phủ đề xuất và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là việc điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đề nghị nâng mức doanh thu không chịu thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Mức 500 triệu đồng này cũng đồng thời là mức được trừ trước khi tính thuế đối với phần doanh thu vượt ngưỡng.

Theo tính toán của cơ quan thuế, với việc áp dụng ngưỡng doanh thu mới này, khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh (chiếm khoảng 90% tổng số hộ kinh doanh hiện nay) sẽ không phải nộp thuế.

Đối với các hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, dự thảo bổ sung quy định áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí) với thuế suất 15% để đảm bảo công bằng.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm nghĩa vụ thuế. Cụ thể, thuế suất bậc 2 giảm từ 15% xuống 10%; thuế suất bậc 3 giảm từ 25% xuống 20%. Mức thuế suất cao nhất ở bậc 5 được giữ nguyên ở mức 35% để đảm bảo hợp lý so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới.

Dự kiến, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào sáng 10/12.

Phát biểu tại phiên thảo luận, về dự thảo Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần quan tâm việc đánh thuế với chuyển nhượng vàng miếng, phải tính toán rất kỹ, hợp lý trong điều kiện quản lý thị trường vàng để quy định thời điểm áp dụng.

Về mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ cá nhân kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần giải trình rõ việc đánh thuế trên doanh thu thay vì thu nhập.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần bảo đảm tính hợp lý giữa các bậc thuế, khoảng cách giữa các bậc thuế, không để xảy ra tình trạng tăng thuế suất quá cao tại một số bậc.

Về giảm trừ gia cảnh, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần căn cứ biến động giá cả, thu nhập, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội để tính toán.

Cho ý kiến với dự thảo Quản lý thuế (sửa đổi) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và an toàn thông tin; nhấn mạnh làm sao phải quản lý tốt hơn, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người người nộp thuế.

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát dự thảo Luật để bảo đảm sự thống nhất giữa các nội dung và kỹ thuật văn bản, bảo đảm tính thuyết phục.

Đề xuất giao Chính phủ chủ động phê duyệt giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Cũng trong phiên làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua. Lý do của đề xuất này nhằm tận dụng nhân lực, máy móc sẵn có để triển khai sớm giai đoạn 2, đón đầu đà tăng trưởng vận tải hàng không khi GDP dự kiến tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với kiến nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến việc điều chỉnh nội dung khoản 6 Điều 2 tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hướng cho phép “Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 2 của Dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua” nhằm tạo điều kiện tổ chức nghiên cứu đầu tư Giai đoạn 2 sớm hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng Dự án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung cụ thể cần thiết đề xuất đưa vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 đảm khả thi, thuộc phạm vi thẩm quyền của Quốc hội.

Đồng thời, giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra chính thức trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến và ban hành Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Thống nhất đổi tên thành Luật Phục hồi, phá sản

Liên quan đến dự án Luật Phá sản (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tên gọi của Luật đã được nhiều ý kiến thống nhất đổi thành "Luật Phục hồi, phá sản" thay cho Luật Phá sản hiện hành, nhằm nhấn mạnh ưu tiên phục hồi hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dự thảo Luật có một mục tiêu là ưu tiên phục hồi hoạt động kinh doanh; sửa đổi khái niệm và điều kiện phá sản; ứng dụng tố tụng điện tử và thủ tục rút gọn; quy định thẩm quyền tòa án, phối hợp với quốc tế và vấn đề tạm ứng chi phí trách nhiệm sau phá sản. Do đó, cần phải tiếp thu thấu đáo.

Về nguồn chi trả chi phí phá sản (Điều 20), Chủ tịch Quốc hội cho biết cấp thẩm quyền đã thống nhất đề xuất miễn chi phí phá sản đối với trường hợp không còn tiền/tài sản để nộp hoặc không thể bán tài sản để đảm bảo chi phí.

Chi phí phá sản sẽ được hoàn trả ngay vào ngân sách Nhà nước khi bán được tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát quy định cụ thể trong Luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng giải trình thêm, về nguồn chi phí phá sản, trên lý thuyết và thực tiễn đã rõ ràng là cần dùng ngân sách để tạm ứng và ưu tiên nộp lại ngân sách khi thu được từ việc bán tài sản, do doanh nghiệp không còn khả năng chi trả. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nội dung này.

Kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp tích cực với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trình Quốc hội. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu các quy định về hiệu lực thi hành, về chuyển tiếp, trường hợp áp dụng pháp luật, cơ chế giám sát tài chính…

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính khẩn trương hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.