Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi bị ngộ độc: Ai trúng thầu cung cấp suất ăn cho trường này?

(Ngày Nay) - Theo Sở Y tế TP.HCM, vừa xảy ra 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), trong đó có trẻ bị nặng, co giật, thở máy. Vậy, công ty nào đang cung cấp suất ăn cho trường này?

23 học sinh, 2 người lớn nghi bị ngộ độc thực phẩm

Những ngày gần đây, các bệnh viện tại TP.HCM vừa ghi nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm), trong đó có trẻ bị nặng, co giật, thở máy.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho hay, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, bốn bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Các bệnh viện đã ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt…. Trong đó có 23 ca là học sinh và 2 ca người lớn.

Nơi nhiều nhất là Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, tiếp nhận 13 ca học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 có 9 ca học sinh; Bệnh viện Khánh Hội 1 ca học sinh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 ca người lớn (là bảo mẫu).

Đáng chú ý, trong các ca nhập viện có 1 trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng.

May mắn sau 1 ngày điều trị tích cực (chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện các trường hợp có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23/25 trường hợp).

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị. Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm: không tự ý mua thuốc, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục. Tuân thủ điều trị, việc đáp ứng tốt với bù nước và điện giải sẽ giúp bệnh nhanh chóng hồi phục.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Xích Long trúng thầu cấp suất ăn cho nhà trường

Theo hồ sơ mà phóng viên có được, ngày 27/2/2025, bà Lê Thị Ngọc Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm ký Quyết định số 43/QĐ-ĐTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Xích Long (27A đường 14A Cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 (cũ), TP.HCM) trúng thầu giá 8,820 tỷ đồng. Theo hồ sơ, đây là gói thầu áp dụng hình thức Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Đến ngày 3/3/2025, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Xích Long ký Hợp đồng số 03/HĐ/CCSA về việc cung cấp suất ăn vào Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Theo hợp đồng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Xích Long sẽ cung cấp 252.000 suất ăn, với đơn giá là 35.000 đồng/suất. Theo hồ của gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và gói thầu là 15 tháng. Như vậy, đến ngày 5/6/2026 thì hợp đồng này mới kết thúc.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Xích Long do bà Phạm Thị Hồng Loan làm giám đốc, được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 7/3/2023. Đến nay đã tham gia 8 gói thầu, trúng 6 gói thầu, trượt 1 gói thầu và hủy 1 gói thầu.

Tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, vào tháng 11/2024, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Xích Long là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu cung cấp suất ăn trị giá hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói thầu đã bị hủy do hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

Ngoài Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Xích Long cũng đang cung cấp suất ăn cho một số trường học khác, chủ yếu là trên địa bàn Quận 7 (cũ), như: Trường THCS Trần Quốc Tuấn (phường Tân Hưng), Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ).