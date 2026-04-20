Công ty cung cấp suất ăn gây ngộ độc cho hàng trăm học sinh trúng thầu tuyệt đối như thế nào?

(Ngày Nay) - Trước khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đối với hàng trăm học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước sở hữu thành tích trúng thầu tuyệt đối tại các nơi mình tham gia dự thầu.

Chiều nay, 20/4, trang web của Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM đăng tải thông tin về vụ điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM). Nội dung cụ thể như sau:

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin “Kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây”

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác theo Quyết định số 265/QĐ-SATTP ngày 09/4/2026 phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân phường Bình Quới để điều tra, xử lý vụ việc theo quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế (Quyết định số 39/2006/QĐ- BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006) để đảm bảo tính khoa học và đúng quy định của pháp luật.

Sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 07/4/2026 là vụ ngộ độc thực phẩm”, cụ thể:

- Địa điểm xảy ra: Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian xảy ra: ngày 07/4/2026.

- Số người ăn/số người mắc/số người đi viện/số người tử vong: 740/266/190/0

- Bữa ăn nguyên nhân: Bữa ăn bán trú ngày 07/4/2026.

- Thức ăn nguyên nhân: Hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo, trong đó, Bánh flan và Canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất (theo phân tích dịch tễ, thống kê).

- Tác nhân gây bệnh: Salmonella spp. (là tác nhân chính), E. coli và Staphylococcus aureus.

- Cơ sở nguyên nhân: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước – đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước có địa chỉ tại 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn trụ sở chính của công ty này có địa chỉ tại 102/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Trúng thầu tuyệt đối!

Trước đó, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phát đi thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở Lê Minh Hải tại cuộc họp thông tin sơ bộ kết quả điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm ở Trường tiểu học Bình Quới Tây và phương án đảm bảo bữa ăn bán trú.

Trong đó có nội dung, sau khi Sở An toàn thực phẩm kết luận cơ sở, nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm đối với vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, do Chi nhánh Công ty Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (địa chỉ: 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cung cấp suất ăn, đề nghị UBND các phường có trường học nhận cung cấp suất ăn của đơn vị này có phương án thay thế và cần chủ động triển khai thực hiện tổ chức ăn uống bán trú phục vụ cho học sinh trên địa bàn bảo đảm liên tục, không gián đoạn...

Theo hồ sơ của phóng viên có được, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước sở hữu thành tích đấu thầu mà bất kỳ nhà thầu nào cũng ao ước: Trúng thầu tuyệt đối!

Tính đến 17h ngày 20/4, công ty này đã tham gia 265 gói thầu, trúng 264 gói thầu, có 1 thầu chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu là hơn 170 tỷ đồng, với tư cách là nhà thầu độc lập.

Phần lớn các gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước trúng thầu, được chủ đầu tư/bên mời thầu áp dụng hình thức “Chỉ định thầu rút gọn” và “Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt”.

Tuy nhiên, cũng tại thời điểm này, khi phóng viên tra cứu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì tài khoản của nhà thầu này đang trong trạng thái “tạm ngừng”, thời điểm “tạm ngừng” là từ ngày 31/3, lí do tạm ngừng là “nợ phí quá hạn”.

Danh sách các trường học, đơn vị có bếp ăn tập thể nhận suất ăn từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước tại TP.HCM nhận suất ăn từ cùng một công ty với Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, nơi xảy ra sự cố Trường THCS Bình Quới Tây, phường Bình Quới; TrườngTHCS Lam Sơn, phường Gia Định; Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới; Trường THCS Cửu Long, phường Thạnh Mỹ Tây; Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung; Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, phường Gia Định; Trường tiểu học Đống Đa, phường Thạnh Mỹ Tây; Trường tiểu học Trần Quang Vinh, phường Bình Thạnh; Trường tiểu học Yên Thế, phường Bình Lợi Trung; Trường tiểu học Tầm Vu, phường Bình Thạnh; Trường tiểu học Bình Lợi Trung, phường Bình Lợi Trung; T Trường tiểu học Bế Văn Đàn, phường Gia Định; Trường tiểu học Lê Đình Chinh (CS1), phường Gia Định; Trường tiểu học Lê Đình Chinh (CS2), phường Gia Định; Trường tiểu học Lam Sơn, phường Gia Định; Trường tiểu học Phù Đổng, phường Thạnh Mỹ Tây; Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây, phường Thạnh Mỹ Tây; Trường tiểu học Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung; Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Bình Lợi Trung; Trường tiểu học Ngôi Nhà Thông Thái, phường Bình Thạnh; Trung tâm trẻ mồ côi, 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định.

Thông tin mà phóng viên có được, hiện nhiều trường đã tạm ngừng nhận suất ăn từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!