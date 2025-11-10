Hội nghị thượng đỉnh tan vỡ, Ngoại trưởng Nga vẫn sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ

(Ngày Nay) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio để thảo luận về tình hình Ukraine, song vẫn khẳng định lập trường cứng rắn rằng lợi ích của Nga phải được tính đến nếu muốn chấm dứt giao tranh.

“Cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, chúng tôi hiểu rõ nhu cầu duy trì liên lạc thường xuyên - điều này rất quan trọng để thảo luận về vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương”, ông Lavrov phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 9/11.

“Do đó, chúng tôi trao đổi qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp trực tiếp bất cứ khi nào cần thiết”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Nhiều hãng truyền thông gần đây đưa tin Washington đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi Bộ Ngoại giao Nga tỏ ý sẽ không nhượng bộ trong các yêu cầu liên quan đến Ukraine.

Lần gần nhất Ngoại trưởng Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Rubio là ngày 21/10 để thảo luận về các điều khoản cho hội nghị thượng đỉnh, dự kiến diễn ra tại Budapest. Sau đó, ông Rubio được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ hủy cuộc họp đã lên kế hoạch.

Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng việc hủy bỏ xuất phát từ lập trường đàm phán cứng rắn của Điện Kremlin, vốn yêu cầu Ukraine nhượng bộ và từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại những yêu cầu lâu nay của Nga, đặc biệt là việc giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, đồng thời lặp lại các luận điểm quen thuộc của Điện Kremlin về Crimea.

“Tôi xin nhắc lại rằng, theo quan điểm của chúng tôi, việc chấm dứt xung đột là không thể nếu không tính đến lợi ích của Nga và xóa bỏ tận gốc rễ của nó”, ông Lavrov nói.