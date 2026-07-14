Hollywood - Thương vụ thế kỷ bị chặn vào phút chót

(Ngày Nay) - Kế hoạch sáp nhập trị giá 81 tỷ USD giữa hai tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ là Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery bất ngờ vấp phải rào cản pháp lý khi 12 bang của nước này đồng loạt đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn thương vụ được cho là có thể làm thay đổi cục diện ngành công nghiệp giải trí.

Theo thông báo từ Văn phòng người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California - dẫn đầu liên minh các bang khởi kiện, các nguyên đơn yêu cầu hai doanh nghiệp không hoàn tất việc sáp nhập cho đến khi quá trình xét xử kết thúc. Nếu Paramount và Warner Bros. Discovery vẫn xúc tiến thương vụ, liên minh sẽ đề nghị tòa án ban hành lệnh khẩn cấp để tạm thời ngăn chặn việc sáp nhập.

Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California Rob Bonta cho rằng việc sáp nhập hai “gã khổng lồ” truyền thông sẽ làm suy giảm cạnh tranh trên thị trường điện ảnh và truyền hình Mỹ, kéo theo nguy cơ giá dịch vụ tăng cao, chất lượng nội dung giảm sút và chương trình truyền hình bị cắt giảm.

Tác động tiêu cực sẽ lan rộng đến các rạp chiếu phim, các nhà phân phối truyền hình cáp và cuối cùng là hàng triệu khán giả trên khắp nước Mỹ. Theo tính toán của các bang, nếu thương vụ trên hoàn tất, doanh nghiệp mới sẽ nắm khoảng 27% thị phần phát hành phim chiếu rạp, hơn 30% thị phần các bộ phim bom tấn và 27% doanh thu cấp phép truyền hình cáp tại Mỹ.

Các bang cũng cảnh báo sự kết hợp giữa những thương hiệu lớn như CNN, HBO Max, TNT, TBS, CBS, Paramount+, Nickelodeon, MTV hay Comedy Central sẽ tạo ra sức mạnh thương lượng vượt trội đối với các rạp chiếu phim và nhà phân phối truyền hình.

Ngoài những lo ngại về cạnh tranh, liên minh các bang cũng cảnh báo thương vụ này có thể kéo theo làn sóng cắt giảm việc làm trong ngành giải trí khi hai tập đoàn tiến hành tái cơ cấu hoạt động sau sáp nhập.

Về phần mình, Paramount bác bỏ các cáo buộc, cho rằng thương vụ là cần thiết để cạnh tranh với các nền tảng công nghệ và phát trực tuyến toàn cầu như Netflix. Công ty khẳng định việc sáp nhập sẽ giúp mở rộng kho nội dung, củng cố hoạt động streaming và sẽ giúp tiết kiệm chi phí khoảng 6 tỷ USD mỗi năm.

Trước đó, Paramount và Warner Bros. Discovery đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông cũng như không bị Bộ Tư pháp Mỹ phản đối sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng. Nếu được hoàn tất - dự kiến vào quý III/2026, thương vụ trị giá 81 tỷ USD này sẽ tạo ra một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới, sở hữu hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và phát trực tuyến.