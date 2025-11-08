Hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2025

(Ngày Nay) - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có báo cáo về tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 10/2025, trong đó số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2025 đạt 1.732.942 lượt khách, tăng 11,3% so với tháng 9/2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng đầu năm 2025 đạt 17.168.498 lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Nhật, Campuchia, Malaisia, Thái Lan, Úc, Philippin, Singapo, Anh.…

Các thị trường có lượng khách tăng so với tháng 09/2025 là: Thụy Sỹ (tăng 67%), Đan Mạch (tăng 66%), Thái Lan (tăng 58%), Cộng Hòa Séc (tăng 56%), Pháp (tăng 56%), Thụy Điển (tăng 56%), Trung Quốc (tăng 20%), Hàn Quốc (tăng 10%)…

Sở dĩ tháng 10/2025 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục một phần là nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc vẫn tiếp diễn…

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, dựa trên đà tăng trưởng về gần bằng mức trước dịch của năm 2024 (đón 17,6 triệu lượt khách).

Tuy nhiên, cũng có các thị trường có lượng khách giảm so với tháng 09/2025 là: Nhật (giảm 22%), Malaisia (giảm 19%), Lào (giảm 19%), Niuzilan (giảm 10%), Indonesia (giảm 7%), Singapo (giảm 1%),…

Lượng khách du lịch nội địa tháng 10/2025 ước khoảng 6,0 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 4,0 triệu lượt khách có lưu trú.

Tổng lượng khách du lịch nội địa 10 tháng đầu năm 2025 đạt 125,0 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch 10 tháng đầu năm 2025 ước khoảng 858 nghìn tỷ đồng.