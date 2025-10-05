Hơn 300 suất quà Trung thu ý nghĩa đến tay học sinh nghèo vượt khó

(Ngày Nay) - Ngày 4/10/2025, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã chung tay cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Trung Thu cho em 2025” tại phường Đông Hoa Lư, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình “Trung Thu cho em 2025” đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Ninh Bình và Thanh Hóa với tinh thần tương thần tương ái, nỗ lực vì những “búp măng non” của đất nước, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường với niềm tin và động lực mạnh mẽ hơn.

Đoàn công tác vinh dự có sự tham gia của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Nhà báo Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực; Nhà báo Lại Đức Hồng- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa và phát triển, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài – Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, “Trung thu cho em 2025” là một trong những hoạt động từ thiện thường niên của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiều năm qua, ông không thể nhớ hết đã thực hiện bao nhiêu chương trình thiện nguyện. Biết nơi nào cần giúp đỡ, nhất là vùng sâu, vùng xa, Viện đều cố gắng hỗ trợ bằng tất cả khả năng như: khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng núi, sửa chữa trường học, xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo, đến trợ giúp người dân vùng rốn lũ miền Trung…

Tất cả các hoạt động thiện nguyện của Viện đã góp phần tạo ra phong trào thiện nguyên sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, lan tỏa những hành động đẹp ra cộng đồng, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, được nhiều doanh nhân, lương y và các mạnh thường quân ủng hộ hết mình.

Chuyến công tác dịp Tết Trung thu năm nay nhận được sự chung tay giúp đỡ từ nhiều mạnh thường quân, đó là: Nữ doanh nhân Trần Thị Huấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung; Doanh nhân Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty khoáng sản xây dựng Tân Uyên FICO - TP HCM; Sư Thầy Thích Đàm Ngoan - Chủ tịch Hội đồng khoa học về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Ông Bùi Hoàng Anh - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa du lịch và cộng đồng Quốc tế thuộc Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Lương y Nguyễn Trung Hái – Phó Chủ tịch HĐKH về Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực phía Bắc, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, sáng thứ Bảy ngày 4/10, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã về Ninh Bình trao quà cho các em nhỏ tại phường Đông Hoa Lư và phường Tam Điệp. Đến chiều cùng ngày, Đoàn di chuyển về phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, trao quà cho các em học sinh ham học vượt khó tại Tổ 8, phường Quang Trung.

Chuyến đi đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo ham học và 300 suất học bổng (mỗi phong bì trị giá từ 300.000 đồng) cho các em học sinh ở Ninh Bình và Thanh Hóa.

Riêng tại phường Quang Trung, Thanh Hóa, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã ủng hộ địa phương 40 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp công trình phúc lợi và dân sinh trên địa bàn và 150 chai dầu gội cho Hội Phụ nữ xã nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp gõ cửa.

Có mặt trong chuyến đi, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV chia sẻ, mỗi em nhỏ nhận học bổng có số phận, hoàn cảnh khác nhau. Khi tiếp xúc với các em, bản thân ông cảm nhận được nỗi khát khao đến trường, ước mơ thay đổi cuộc đời thông qua con chữ của các em. Ngoài thành tích học tập khá, giỏi, các em còn biết giúp đỡ gia đình, đó là điều rất đáng khen, cần được động viên, hỗ trợ kịp thời, nhất là dịp Trung thu – ngày Tết dành riêng cho thiếu nhi.

Ông Tuấn Anh mong muốn có thêm thật nhiều những nhà hảo tâm chung sức chung lòng, mở ra những chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa, mang quà thiết thực đến những vùng đất nghèo khó, động viên kịp thời các em vùng sâu vùng xa về vật chất cũng như về tinh thần.