Hơn 300 tài liệu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Hành trình vì độc lập, tự do của dân tộc” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026).
Hơn 300 tài liệu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày được triển khai theo 4 nội dung gồm: "Từ làng Sen tới bến Nhà Rồng"; "Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước"; "Tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị trường tồn trong kỷ nguyên mới"; "Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại".

Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Thủ đô; đồng thời góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua hệ thống tài liệu được tuyển chọn, trưng bày khắc họa hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc; đồng thời làm nổi bật tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và sức lan tỏa sâu rộng đối với Nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Nhiều ấn phẩm tiêu biểu được giới thiệu tới bạn đọc như: "Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam", "Dấu chân phía trước tiếp bước hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Hồ Chí Minh – Nhà yêu nước vĩ đại", "Hồ Chí Minh – Cả một đời vì nước vì dân", "Hồ Chí Minh – Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam", "Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam", "Hồ Chí Minh: Danh ngôn tư tưởng – đạo đức"…

Trưng bày diễn ra từ ngày 18/5 đến 6/6/2026 tại Sảnh tầng 1, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, số 54E Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

PV
Hồ Chí MInh Ngày sinh Bác Hồ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Y tế tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh giữa, hàng trên: Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê)
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Lịch sử nước ta đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc.
Cuốn sách "Lịch sử nước ta": Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Sinh viên Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hành tại phòng Lab Công nghệ giáo dục.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.