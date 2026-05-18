Hơn 300 tài liệu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Hành trình vì độc lập, tự do của dân tộc” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026).

Trưng bày được triển khai theo 4 nội dung gồm: "Từ làng Sen tới bến Nhà Rồng"; "Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước"; "Tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị trường tồn trong kỷ nguyên mới"; "Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại".

Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Thủ đô; đồng thời góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua hệ thống tài liệu được tuyển chọn, trưng bày khắc họa hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc; đồng thời làm nổi bật tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và sức lan tỏa sâu rộng đối với Nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Nhiều ấn phẩm tiêu biểu được giới thiệu tới bạn đọc như: "Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam", "Dấu chân phía trước tiếp bước hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Hồ Chí Minh – Nhà yêu nước vĩ đại", "Hồ Chí Minh – Cả một đời vì nước vì dân", "Hồ Chí Minh – Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam", "Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam", "Hồ Chí Minh: Danh ngôn tư tưởng – đạo đức"…

Trưng bày diễn ra từ ngày 18/5 đến 6/6/2026 tại Sảnh tầng 1, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, số 54E Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

